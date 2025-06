"Gershwin, la vida en azul" regresa para deslumbrar al Bajío con una experiencia que no puedes perder

Después de arrasar en su exitosa gira de diciembre 2024, "Gershwin, la vida en azul" vuelve para deslumbrar al público del Bajío con tres funciones inolvidables en Querétaro, San Luis Potosí y León. Bajo la dirección de la talentosa Alondra de la Parra y con el impulso de GNP Seguros, esta producción promete una experiencia única, que combina la música, la danza y la tecnología para rendir homenaje a uno de los grandes genios de la música del siglo XX: George Gershwin.

Con más de 80 artistas en escena, el público vivirá un recorrido por la época dorada de los años 20 y 30 en Nueva York y París. El escenario cobrará vida con los paisajes icónicos de estas ciudades, al ritmo de piezas emblemáticas como Rhapsody in Blue, An American in Paris, I Got Rhythm y Embraceable You. Todo esto en un montaje multimedia que transportará al espectador a los legendarios y vibrantes "años locos".

El elenco reúne a grandes figuras internacionales: el pianista francés Thomas Enhco, el célebre bailarín y actor Robbie Fairchild, la cantante Neïma Naouri (exclusiva para Querétaro), la talentosa bailarina mexicana Amelie Flores y, para las funciones de San Luis Potosí y León, la extraordinaria voz de la australiana Olivia Chindamo, que aportará un toque único a esta experiencia multisensorial.

San Luis Potosí – Teatro Bicentenario, Centro Cultural Universitario

4 de julio, 20:00 h

Este proyecto es parte del compromiso de GNP Seguros por acercar el arte y la cultura a los mexicanos, generando espacios donde la música y la creatividad celebren la vida.

? Tres ciudades. Tres funciones. Una experiencia que recordarás para siempre.