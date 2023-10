Gigi Hadid reprueba ataques en Israel

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 10 (EL UNIVERSAL).- A través de las redes sociales y con un conmovedor mensaje, Gigi Hadid ha roto el silencio sobre el conflicto armado que se desató en Israel este pasado fin de semana y que ha conmocionado al mundo entero.

Hasta este martes diversos medios internacionales reportan más de mil 200 víctimas mortales y cientos de desaparecidos, una situación que ya ha provocado las reacciones de varias personalidades del mundo del espectáculo.Ahora es la modelo de descendencia palestina quien se pronunció al respecto y condenó que personas inocentes se encuentren sufriendo en estos momentos: "Mis pensamientos están con todos los afectados por esta tragedia injustificable, en la que cada día que se cobran vidas inocentes, muchas de las cuales son niños", escribió en su cuenta oficial de Instagram.Hadid continuó expresando su apoyo a Palestina, sin embargo recalcó que el uso de las armas contra el pueblo judío no comulga con la lucha de su pueblo por ser una nación libre: "siento un profunda empatía y angustia por la lucha palestina y la vida bajo la ocupación. También tengo la responsabilidad ante mis amigos judíos de dejar claro que: si bien tengo esperanzas y sueños para los palestinos, ninguno de ellos incluye el daño a una persona judía", agregó.Asimismo, Gigi lamentó que los pensamientos de guerra sigan alimentando al movimiento "Palestina libre", pues en lugar de hacerle un bien, termina generar odio: "El aterrorizar a personas inocentes no está alineado al movimiento. Pensar que sí lo hace ha alimentado un doloroso ciclo de décadas de represalias de ida y vuelta, y ayuda a perpetuar la falsa idea de que ser pro Palestina es igual a ser antisemita".La expareja de Zyan Malik finalizó su discurso expresando sus condolencias a todos los afectados, tanto judíos como palestinos, pues sin importar creencias, complexiones o nacionalidades, "todos los seres humanos merecen tener derechos básicos, trato justo y seguridad"."Sé que mis palabras nunca serán suficientes para sanar las profundas heridas de muchos, pero rezo por la seguridad de vidas inocentes, siempre", concluyó.En el pasado Gigi y su hermana menor Bella han sido criticadas por compartir sus pensamientos en contra del gobierno israelí, especialmente por una publicación, hecha en 2021, en la que afirmaba que Israel no era un país, sino una tierra colonizada.