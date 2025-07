Gomita comparte su proceso de sanación y pérdida de peso

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Aracely Ordaz Campos, mejor conocida como "Gomita" vive, desde hace un año, un momento personal complicado que la ha llevado a derramar varias lágrimas, así lo compartió ella misma con sus seguidores, quienes no han dejado de cuestionarla sobre las razones de su pérdida de peso.

El aspecto de "Gomita" ha llamado la atención, sobre todo el tema de del peso y la apariencia siempre la han acompañado, no es un secreto que se ha sometido a varias cirugías estéticas y su cambio de imagen en los meses recientes ha dado mucho de qué hablar.

Ordaz Campos comenzó su carrera artística desde los 4 años animando fiestas infantiles y bailes del grupo musical de su padre, su salto a la televisión fue con el programa de Televisa "Se vale" y "Sabadazo".

En redes es donde se dio a conocer como influencer y creadora de contenido con millones de seguidores en Instagram, YouTube y TikTok; su participación en "La casa de los famosos México" a volvió aún más conocida.

-----"Gomita" rompe el silencio sobre su proceso

Su delgada figura llamó la atención de sus seguidores en redes, Aracely aparece feliz frente a la cámara bailando y haciendo reels que se llenan de comentarios y críticas sobre su nuevo aspecto.

Hace unas horas, en su cuenta de Instagram, compartió un mensaje en el que confesó su estado vulnerable, y destacó que su baja de peso ha sido porque vive un proceso de cercanía Dios que le ha ayudado a sanar muchas heridas ocasionadas por gente que le hizo daño en su momento, como su padre, de quien no recibió amor en su niñez, sino maltrato y burlas.

Expresó que si bien no tuvo un padre cariñoso, en Dios ha encontrado ese amor que le ha hecho tanto bien a sus emociones y por consiguiente a su cuerpo, dicho efecto se ve reflejado en los kilos que ha perdido en los recientes meses, afirmó.

"Un llorar esta mañana pero con mucha paz he soltado muchas cosas en este proceso estoy por cumplir un año. Y por eso he bajado tanto de peso, muchas emociones que he sacado, muchas heridas han sanado, sólo mi relación con Dios, es quien ha llenado cada vacío y por eso ha cambiado mi cuerpo y mis hábitos. Chicas normalicemos el estar bien con un corazón agradecido ante cualquier circunstancia, ya que todo tiene un propósito y Dios quiere lo mejor para nosotras sus hijas. Tuve un padre terrenal cero amoroso pero tengo un padre en el cielo que me ama y me enseñó a amar y a perdonar a los que no me han amado y respetado", se lee.

"Gomita" tiene más de 4 millones de seguidores en Instagram y casi 10 millones en TikTok.