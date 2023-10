Greta Cervantes narra la tensa situación que vive en Israel

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 10 (EL UNIVERSAL).- Una de las mexicanas en Israel es la actriz Greta Cervantes que por medio de redes sociales ha actualizado su estado con sus seguidores, hace algunas horas publicó un video en TikTok donde informa que después de dos días se pudo bañar.

Aunque esta tragedia está ocurriendo al otro lado del mundo, familias mexicanas se han visto afectadas. Y es que la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alicia Bárcena Ibarra, informó el domingo pasado que dos mexicanos habían sido tomados como rehenes por el grupo yihadista.

Mi reconocimiento a los equipos de @SEDENAmx y de @SRE_mx. Seguimos trabajando con opciones de salida. pic.twitter.com/J1XJEArZWa — Alicia Bárcena (@aliciabarcena) October 10, 2023

Además, hasta este martes la canciller dio a conocer el regreso de 135 mexicanos al país.En TikTok, Greta que interpretó a Perla Alhelí en "Los héroes del norte", publicó que no se había bañado en dos días por temor a que sonaran las alertas. No obstante, y ya más tranquila pudo darse una ducha."Amigos, esta soy yo después de no bañarme dos días porque la verdad me da miedo que en lo que me estoy bañando me vaya a agarrar la alarma o algo por el estilo, entonces ahorita que la situación ya está un poquito más calmada, me voy a bañar", contó en TikTok.A través de su cuenta @gretacervantes, mantiene informados a sus seguidores de su situación, y es que por lo que detalló en un video que muestra cómo es la invitación de su boda, ella y su esposo viven juntos en Israel desde el 27 de agosto de 2021.También describe que su esposo es originario de Israel y el pasado 25 de julio se casaron en dicho país, pero primero hicieron su boda civil en Xochimilco.Greta, mostró en otra publicación de TikTok cómo es el cuarto de seguridad en donde pasan la mayor parte del tiempo. Dijo, que todas las casas en Israel tienen este tipo de cuartos, por seguridad.En éste, se observa que hay dos puertas, y según lo que relata la actriz es que nadie puede entrar, sólo puede abrir quien se encuentre en el interior de la habitación. Otro detalle es que en el cuarto hay un purificador de aire, en caso de que se filtre gas pimienta o algún otro.Hasta este martes, es lo que se sabe de la mexicana; pues en sus redes sociales no ha mencionado si regresará a México con su esposo.

Israel recuperó este martes el control de todo su territorio colindante a la Franja de Gaza, donde Hamás dejó un rastro de muerte y sangre; mientras continúa con los intensos bombardeos sobre el enclave y promete una "ofensiva total" en el cuarto día de guerra con las milicias palestinas, con más de tres mil 300 muertos.