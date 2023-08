Greta Gerwig, única directora en generar más de mil mdd en taquilla

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 6 (EL UNIVERSAL).- La cineasta Greta Gerwig acaba de batir récord al convertirse en la única directora en generar más de mil millones de dólares en la taquilla mundial, por la cinta "Barbie", la cual se estrenó hace escasas tres semanas y, la venta de boletos no desacelera el rimo que consiguió desde que llegó a los cines, por lo que pareciera ser que aún falta muchas más ganancias por sumar a este logro comercial, que la cineasta ha denominado como un fenómeno pues, si bien, ha reconocido que tenía altas expectativas con el recibimiento que obtendría la cinta, protagonizada por Margot Robbie y Ryan Goslyn, nunca se habría imaginado la conversación que está generando su producción.

Desde su fin de semana de estreno, la historia de "Barbie" debutó con 162 mdd, lo que la convirtió automáticamente en la cinta más exitosa en taquilla en lo que va del año, y sólo fue cuestión del transcurso de 15 días para que rebasara la venta de más de mil millones de dólares en boletos, lo que convierte a Greta Gerwig en la primera directora en generar esta clase de ganancias con una de sus películas; por debajo de este logro, se ubican las cineastas Jennifer Lee y Anna Boden, codierectoras de "Frozen" y Capitana Marvel" que, si bien, recaudaron cifras semejantes, comparten el crédito de dirección con directores hombres.

El trascendido lo dio a conocer "TMZ".

Debajo de Gerwig, como única directora responsable de la cinta, se encuentran Patty Jenkins, directora de "La mujer maravilla" con la que generó 412 mdd; a continuación se ubica "Alvin y las ardillas" de Betty Thomas con 219 mdd, y más abajo se coloca Catherine Hardwicke, la directora de "Crepúsculo", cinta con la que generó ganancias que oscilan entre los 182 mdd.

Cabe destacar que, antes de "Barbie", el mayor éxito que Gerwig logró en taquilla fue gracias a su cinta del 2019 "Mujercitas" con la que logró ganancias de 16.8 mdd, por lo que su ascenso en Hollywood, en los últimos años, ha sido denominado por la crítica como "meteórico", pero a pesar del éxito que la cinta que narra una historia reivindicadora para Barbie, pero sobre todo, para las mujeres y su papel en la sociedad, ha sido muy bien recibida por la audiencia, Gerwig no ha querido dar el "sí" a los ejecutivos de Warner Bros. para asegurar su participación en una secuela de la cinta. Esto, se ha dicho, se debe a que Greta estaba en la espera de las reacciones y el recibimiento que la cinta obtuviera.

A este propósito, la cineasta -que este fin de semana cumplió 40 años- conversó con "The New York Times", a poco de que el éxito del primer fin de semana de "Barbie" en taquilla dejara entrever el fenómeno en que se convertiría la cinta, para emitir sus primeras impresiones en relación con el estreno de la película, destacando que se sentía muy sorprendida y sin palabras por la respuesta que el público tuvo, luego de un año y medio de gira de prensa y trailers que mantuvieron a la audiencia expectante a que la producción fuera anunciada en la pantalla grande.

"Estuve en la ciudad de Nueva York; pasé el jueves y el viernes revisando diferentes teatros, asegurándome de que la imagen se viera bien y sinceramente, ha sido increíble caminar y ver a la gente vestida de rosa. Ni en mis sueños más locos imaginé algo así", destacó.

Además de reconocer que nunca había tenido nada como lo que "Barbie" le está proporcionado, confesó que estuvo a poco de no dirigir la cinta, pues en principio sólo se dedicó a escribir el guion, ya que Margot, una de las productoras de la cinta, le dio el espacios suficiente para que tomara a decisión de tomar las riendas del proyecto, sin embargo, vivieron momentos de incertidumbre cuando la película tuvo su primera proyección de prueba pues eran conscientes de que las personas no estaban preparadas para ver a una Barbie tener pensamientos sobre la muerte; afortunadamente, todo salió bien.

"La primera vez que proyecté la película para una audiencia, esa línea: -¿Alguna vez piensan en morir?- consiguió una gran carcajada, y todos los que habían estado conteniendo la respiración durante un año y medio finalmente exhalaron", destacó.

Hasta el momento, Greta no ha hecho ningún pronunciamiento sobre su nuevo logro y tampoco ha roto la incertidumbre de "Barbie" tendrá una segunda parte.