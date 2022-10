Guns N' Roses tuvo que cortar el show en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 22 (EL UNIVERSAL).- El concierto de Guns N' Roses la noche de este viernes duró más de dos horas y, sin embargo, pudo durar más.

De acuerdo con una publicación hecha después del show por la banda liderada por Axl Rose y Slash, tuvieron algunos inconvenientes:

"¡Gracias Ciudad de México por una noche increíble! Lamentamos que el programa tuviera que interrumpirse, queríamos tocar algunas canciones adicionales, tuvimos que buscar a nuestro equipo de producción que está trabajando arduamente para asegurarse de que este programa se desarrolle sin problemas considerando todos los problemas que tuvimos antes del espectáculo", se lee en el comunicado.

"Un agradecimiento especial a Opie, nuestro director de producción, a Gio, nuestro jefe de seguridad de recintos, a nuestra empresa Siteco y al resto del equipo", finaliza.

El concierto que reunió a 30 mil personas según cifras oficiales se realizó en el Estadio Ciudad de los Deportes, en la Ciudad de México, donde de acuerdo con algunos asistentes hubo problemas para entrar pues el personal no tenía claridad sobre las puertas de acceso.

"Un desastre total, nos formaban en una fila y al llegar resulta que esa no era nuestra entrada, así 3 veces", escribió una usuaria de Facebook en respuesta a la publicación de la banda.

"Al llegar a nuestros lugares: ocupados. Todo porque estaban mal acomodados, por suerte, no dijimos más y nos agarramos unos lugares vacíos. No nos revisaron bien, ni los boletos, pésima organización".

"El estado pésimo, el concierto increíble", compartió otro usuario pues las instalaciones dejan mucho qué desear al verse viejas y con falta de mantenimiento.

Incluso hay quién asegura que para entrar a las zonas general A y B la puerta de acceso era de apenas 3 metros por lo que tuvieron que esperar más de una hora para entrar.

"¿Podemos pasar al baño? Ya le dimos mil vueltas y no nos saben decir dónde es", compartió una señora a la entrada del estadio.

El concierto comenzó poco antes de las 21:00 horas y durante los primeros 20 minutos se veía un recinto a medio llenar. Ya pasado ese tiempo y para el final del concierto eran sólo algunos los asientos que estaban vacíos.

Además, a las afueras del recinto se podía ver gente disfrutando del show pues se alcanzaba a escuchar en los alrededores.