Gussy Lau se encuentra congelado por contrato de exclusividad con Pepe Aguilar

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Gussy Lau, el compositor de varios los éxitos de los Aguilar, se encuentra sin posibilidades de trabajar, ya que el contrato de exclusividad que tiene con la discográfica con Pepe Aguilar le impide trabajar en otras disqueras; sin embargo, el cantante no lo busca para continuar colaborando.

El músico, responsable de algunos de los temas de Ángela Aguilar más conocidos, como "Qué agonía" y "Dime como quieres", revela cómo se encuentra actualmente su relación con Pepe Aguilar.

Para "Ventaneando", el joven expresó que, se encuentra con dificultades para seguir trabajando, debido a que, hace años, cuando la relación con los Aguilar aún era buena, firmó un contrato con Pepe; sin embargo, cuando se filtraron las fotos de él y Ángela besando, el papá de la joven ya no quiso lanzarlo como cantante, como planeaba.

Pese a que Lau es mejor conocido en su faceta como compositor, Aguilar lo firmó como cantante pues quería lanzarlo como nuevo intérprete de regional mexicano, pero ahora que el músico se niega a seguir con aquella propuesta que le hizo, Gussy le pide que le libere su contrato para poder probar suerte por otro lado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Mi contrato era de cantante, me iba a lanzar unos discos, pero obviamente por todo (lo que pasó) no se lanzaron, básicamente lo que yo les digo es que me dejen libre".

De hecho, expresó que otra productora discográfica se le ha acercado para trabajar con él, pero por contrato, no ha podido aceptar.

"Ya ha habido acercamientos, no puedo firmar con ellos por mi contrato con él", dijo.

También rememoró que quien lo animó para probar como cantante, y no sólo dedicarse a la composición, fue el propio Pepe Aguilar que, cuando tenían una buena relación, veían un gran potencial en él y, aunque el propio Gussy no creía en sí mismo, ahora quiere demostrarse que sí puede.

"Tengo esa espinita, ¿sabes?, él que me convence de grabar mis canciones es precisamente Pepe, yo me decía ´yo no confió en mí, pero Pepe confía´", ahondó.