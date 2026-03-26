GWYNETH PALTROW PROTAGONIZARÁ ´STRANGERS´

Gwyneth Paltrow protagonizará la adaptación cinematográfica de ´Strangers´, basada en las memorias de la abogada y columnista Belle Burden, que Netflix está llevando a cabo tras haberse hecho con los derechos del libro.

El medio especializado Variety aseguró que la plataforma de contenidos adquirió esta semana la propiedad intelectual del libro que vio la luz apenas en enero, tras una reñida subasta entre seis postores.

El libro es una mirada sincera a la disolución de un matrimonio de años. Burden, una abogada de casos de inmigración, aborda el momento del abandono de su pareja y rememora su enlace, buscando pistas que demuestren que su marido no era quien ella siempre había creído.

Gwyneth Paltrow ha sido una voz destacada sobre formas saludables de afrontar las separaciones, especialmente tras su divorcio en 2014 del cantante de Coldplay, Chris Martin, y después de popularizar el término "conscious uncoupling" (separación consciente) en su boletín semanal, Goop.

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La actriz regresó a la industria del cine en 2025 en la nominada al Óscar ´Marty Supreme´.