Habitantes de "LCDLFM" cuentan cómo gastarían los 4 mdp

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 8 (EL UNIVERSAL).- Con la noticia de que no serán cinco, sino cuatro los finalistas de "La casa de los famosos México", el "team infierno" no llegará invicto al final del reality show como tenían contemplado y aunque todos sus integrantes han mostrado el temor que sienten de poder ser eliminados, con anterioridad, ya habían hablado de cuáles eran sus planes en caso de convertirse en merecedores de los 4 millones de pesos que serán entregados a la persona que gané pues, cada uno de ellos, lleva un estilo de vida distinto y el objetivo que los llevó a formar parte de este proyecto es lo que los ha hecho resistir más de 60 días de encierro.

"LCDLFM" ya está en la recta final, por lo que nos hemos dado a la tarea de recabar las declaraciones que sus finalistas; Wendy Guevara, Emilio Osorio, Nicola Porcella, Poncho de Nigris y Sergio Mayer, han hecho acerca de qué forma invertirían el premio.

Hace unos meses, cuando la competencia todavía se encontraba en su primera faceta, Wendy le contó a Nicola que, si ganara el reality, invertiría el premio en poner un negocio para su mamá y papá que, así como ella, radican en León, Guanajuato. La influencer detalló que le gustaría que su familia tuviera una tortillería en la que contratasen empleados para que ellos ya no tengan que ser quienes atiendan el local, pues refirió que sus progenitores han trabajado muy duro y desde muy jóvenes para sacar adelante a la familia, pues su madre se dedicó toda la vida a asear edificios de grandes consorcios así como a lavar coches, mientras que su padre -un emprendedor por excelencia- se esforzó pro vender los productos de piel que comercializa alrededor de todo el estado. Guevara también estimó que soñaba con construir un tercer piso en la que es su casa en León, el cual, sería dedicado para instalar una clínica de rehabilitación ya sea para niños con cáncer o para la población infantil que ha sufrido severas quemaduras.

Este lunes, además, Guevara refrendó su apoyo a Nicola, quien ha dicho, en más de una ocasión que tiene muchas deudas, expresándole que si ella gana, le hará un préstamo con el dinero que obtenga y, aunque el peruano se negó, ella insistió con su propuesta.

Emilio Osorio

Emilio Osorio, el más pequeño de los habitantes de la casa, no ha profundizado como otros de sus compañeros en los planes que tiene, si obtiene el primer lugar debido a que como él mismo ha destacado, en múltiples ocasiones, duda ser el ganador del reality, pues es consciente de que sus compañeros cuentan con un gran número de seguidores que no los abandonarán a la hora de emitir sus votos, sin embargo, sí ha contado que busca seguir abriéndose paso en la industria musical pues, si bien, tiene una mamá y papá muy famosos; nos referimos a Niruka Marcos y Juan Osorio, el joven de 20 años siempre ha luchado por hacerse un nombre por sí mismo.

Nicola Porcella

Nicola es una de los habitantes de la casa que más ha externado la preocupación que siente de que acabe el programa pues, cuando esa suceda, tendrá que enfrentarse a las deudas que tiene y que, para ser solventadas, su madre, la señora Fiorella, le prestó los ahorros de toda su vida, motivo que le ha generado gran culpa a lo largo de toda contienda pero, además, de pagar las cuentas que tiene pendientes, el peruano ha pensando en traer a su familia, que radica en Perú, a vivir a México, por lo que tendría que rentar dos departamentos en nuestra ciudad; uno para él y su madre y otro más para que vivan Fracesca, la madre de su hijo, y el pequeño Adriano, pues el deportista tiene la ilusión que todos puedan comenzar una nueva vida en territorio mexicano.

Poncho de Nigris

Poncho de Nigris, el integrante de la casa que ha participado en más realitys, ha dado a conocer que de los 4 millones de pesos, dos los dirigiría para construir una casa para los hijos que comparte con Marcela Mistral; Alfonso, alías "Ponchito", Isabella y Antonio, mientras que los otros dos los dirigiría a una buena causa.

Sergio Mayer

Sergio Mayer, el "Tata", ha dado a conocer, frente a las cámaras que vigilan la casa las 24 horas que, en realidad, el no necesita ni está interesado en ganar dinero, sino que los motivos para participar en el reality fueron otros, sin embargo, ya tiene bien pensando qué haría con el premio, de convertirse en el ganador, asegurando que el dinero lo entregaría a asociaciones civiles que velan por personas en situaciones vulnerables, así como para seguir fomentando u apoyando en los movimientos que cree y promoviendo la justicia pues, cabe destacar que, pese a que su función como diputado ya finalizó, sigue con deseos de volver a dedicarse a la política.