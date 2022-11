Hailey Bieber revela que tiene un quiste en los ovarios

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 29 (EL UNIVERSAL).- Este lunes, Hailey Bieber compartió con sus fans una fotografía de su vientre visiblemente abultado, ya que pese a que ya ha superado el mini derrame cerebral que padeció en marzo, en esta ocasión, es un quiste en uno de sus ovarios lo que ha mermado su salud.

Con este mensaje, la también esposa de Justin Bieber silenció los rumores de que la inflamación de su estómago se debiera a un posible embarazo. Desde que Hailey y Justin se casaron, en 2019, la pareja ha sido muy abierta al hablar de su condición de salud, ya que pese a que ambos son muy jóvenes, han atravesado diferentes enfermedades que los han comprometido, pero ahora la modelo de 26 años ha vuelto a compartir con sus seguidores un padecimiento que la ha afectado desde tiempo atrás.

Hailey subió una historia, en su cuenta de Instagram, en la que muestra su abdomen, el cual luce abultado, acompañada de un par de frases que explicaban el aspecto de su vientre, debido a que no es la primera vez que se ha especulado que la modelo está embarazada. En el mensaje, la joven apunta que la inflación se debe a un quiste en el ovario que no sólo cuenta con el tamaño de "una manzana", sino que resulta muy doloroso e incómodo. Y aunque Bieber habló del dolor que la causa la presencia de este quiste, descartó que se tratará de un padecimiento de mayor gravedad:

"Tengo un quiste en mi ovario del tamaño de una manzana; No tengo endometriosis ni PCOS, pero he tenido un quiste ovárico varias veces y nunca es divertido", además descartó la posibilidad que se tratara de un embarazo temprano, asegurando que "no es un bebé".

Hailey también habló de algunos de los síntomas que le produce este quiste, el cual la ha hecho padecer náuseas, hinchazón y calambres, mientras que en el ámbito psicológico, no ha dejado de experimentar emociones diversas, derivadas de su diagnóstico. "De todos modos... Estoy segura de que muchas de ustedes pueden relacionarse y entender demasiado. Tenemos esto", agregó la modelo, la cul cumplió años el pasado 22 de noviembre.

Esta no es la primera vez que Hailey experimenta problemas de salud, pues en marzo de este año tuvo que ser hospitalizada luego de que, mientras desayunaba, experimentara los síntomas de un posible derrame cerebral, por lo que fue internada de forma inmediata, teniendo como diagnóstico que tenía un pequeño coágulo de sangre en el cerebro. Y aunque su estancia en el hospital, por ese motivo, no llegó a mayores, poco después Bieber tuvo que ser sometida a un procedimiento cardiaco, debido a que las y los especialistas descubrieron que la joven tenía un orificio en el corazón.