"HANNAH MONTANA" REGRESA A LA PANTALLA
A veinte años del estreno de "Hannah Montana", la serie de Disney Channel que marcó a toda una generación, Miley Cyrus regresará con su icónica peluca y botas brillantes para interpretar al personaje en un episodio especial de aniversario.
Tras dejar algunas pistas de este homenaje en redes sociales, Cyrus compartió un pequeño adelanto del show especial de aniversario de la serie lanzada a inicios del año 2000, aunado a ello reveló la fecha de estreno, provocando la euforia de miles de fans.
El popular programa seguía las aventuras de "Miley Stewart", una adolescente que vivía una doble vida en Malibú, California, ocultando que era la cantante pop del momento "Hannah Montana". La serie se estrenó en el año 2006 y estuvo al aire durante cuatro temporadas hasta el 2011, recibió 4 nominaciones en los premios Emmy como programa infantil y tuvo su propia película en el 2009.
