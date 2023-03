Harry Styles estaría estrenando novio tras ruptura con Olivia Wilde

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 6 (EL UNIVERSAL).- Han pasado poco más de tres meses desde que Harry Styles y Olivia Wilde pusieran fin a su relación de dos años. Fue en noviembre pasado cuando, de manera sorpresiva, trascendió la noticia de la ruptura; sin embargo, varios medios internacionales aseguraron que ambas estrellas seguían siendo amigos.

Sobre los motivos de la separación, la revista People reveló que no se trató de una infidelidad ni por otras personas; sino que tanto Wilde, como Styles decidieron poner sus carreras como prioridad: "Él todavía está de gira y ahora se va al extranjero. Ella se está enfocando en sus hijos y su trabajo en Los Ángeles. Es una decisión muy amistosa", dijo una fuente cercana a la pareja.

Ahora, nuevas especulaciones vuelven a rondar a la pareja, pues corren versiones de que Harry habría vuelto a encontrar el amor y ya estaría estrenado un romance con un joven de nombre Brad Gould, quien resulta ser su entrenador personal.

| Brad em um clube de golf com Harry Styles recentemente. pic.twitter.com/Ax5MCrLEJj — Brad Gould Brasil (@bradgouldinfo) February 26, 2023

De acuerdo con la revista Elle, la relación habría iniciado como una simple amistad, pero con el tiempo la chispa surgió entre ambos; incluso, aseguran que comparten un tatuaje como símbolo de lo que hay entre ellos: "Parece que tienen una estrecha amistad que se extiende más allá de sus sesiones de entrenamiento. A la pareja se les ha visto haciendo planes e, incluso, se dice que comparten un par de tatuajes", cita dicho medio.Si bien tanto Gould y Harry se conocen desde hace ya varios años, las especulaciones sobre el posible noviazgo se han hecho cada vez más fuertes, sobre todo porque el instructor estuvo con el cantante en su reciente gira por Australia; incluso lo ha acompañado a varias premiaciones como los Brit Awards.Hasta el momento el intérprete de "As it was" no se ha pronunciado al respecto y continúa con su "Love On Tour" que lo ha llevado a lo largo y ancho del planeta.¿Quién es Brad Gould?A pesar de tener un largo historial de conquistas, entre las que resaltan Taylor Swift, Kedall Jenner y Olivia Wilde; esta no es la primera vez que el ar artista británico es relacionado sentimentalmente con un hombre. Mientras formó parte de One Direction, llegó a decirse que Harry y Louis Tomlinson eran mucho más que simples amigos y compañeros, algo que tampoco llegó a comprobarse.Pero la pregunta que asalta a las fanáticas de Styles es ¿quién es Brad Gould y que hizo para conquistar al famoso?Aunque no hay mucha información sobre él, en sus redes sociales Brad se describe como "entrenador de fuerza y acondicionamiento". Es de origen inglés y también ha hecho carrera en el mundo del modelaje.Comparte varios pasatiempos con Harry, como el golf o el gusto por la playa, en donde han sido vistos juntos en varias ocasiones.Los rumores que lo colocan como la nueva conquista del cantante han hecho que su popularidad suba como la espuma, pues no sólo lo han convertido en tendencia mundial, también han aumentado sus seguidores, sobre todo en Instagram, donde ya ha juntado más de 20 mil seguidores y varios halagos: "Quien fuera Harry", "Qué envidia le tengo a Harry y no de la buena", "Guapo", "Te odio Harry Styles", "Qué ganas de ser Harry", son sólo algunos de los comentarios que pueden leerse en sus publicaciones.