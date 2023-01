Harry Styles, Wet Leg y "Bruno" nominados a los Brit Awards

LONDRES (AP) — El exintegrante de One Direction Harry Styles y Wet Leg, el dúo de rock independiente de la isla de Wight, son los principales nominados a los Brit Awards, con cuatro menciones cada uno.

Styles fue nominado el jueves a álbum del año por "Harry´s House", canción del año por "As It Was", artista del año y mejor artista pop/R&B en los principales premios musicales de Gran Bretaña.

Las rockeras de Wet Leg fueron nominadas a álbum del año por su popular álbum debut homónimo y también recibieron menciones como grupo del año, mejor nuevo artista y mejor artista de rock alternativo.

Disney obtuvo una rara nominación a canción internacional del año por el éxito "We Don´t Talk About Bruno" ("No se habla de bruno") de la película animada "Encanto" creada por el dramaturgo y compositor de ascendencia puertorriqueña Lin-Manuel Miranda.

Otros en la lista de nominados incluyen a George Ezra, Stormzy y al DJ Fred, quienes compiten en la categoría de artista del año.

En la categoría de debut competirán la agrupación femenina de K-pop Blackpink, el cantante de Eurovision Sam Ryder, el rapero de Kentuky Jack Harlow y el artista británico de grime y hip hop Kojey Radical.

Beyonce, Taylor Swift, Lizzo, Burna Boy y Kendrick Lamar se medirán por el premio de artista internacional del año.

Los Brits Awards se entregarán en la arena O2 de Londres el 11 de febrero.