Héctor Sandarti fuera de "La casa de los famosos" en Telemundo

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 14 (EL UNIVERSAL).- A lo largo de las tres temporadas de "La casa de los famosos", en su edición de Estados Unidos, los conductores de la emisión han sido: Jimena Gállego y Héctor Sandarti, sin embargo este último ya no renovó contrato para el próximo ciclo, por lo que quedó fuera del exitoso programa.

Pero ¿quién ocupará el lugar del guatemalteco?; en la nueva entrega un nuevo talento será el que reemplace a Sandarti, se trata del periodista Nacho Lozano, de acuerdo un comunicado que la empresa emitió en redes sociales."El reality más esperado de la TV hispana en los Estados Unidos le da la bienvenida a Nacho Lozano; se unirá a la talentosa Jimena Gállego para conducir la cuarta temporada del reality", se informó.Ante esta noticia los cibernautas reaccionaron y a muchos no les gustó este cambio, incluso hubo demasiadas molestias, ya que prefieren el carisma que tenía Sandarti."Uy no, desde ahí ya comenzaron mal", "ya se le conoce cómo es, re mal empezaron", "No entiendo por qué hacen esas tonterías, esas cadenas de televisión. Dañan lo que funciona", "Voy a extrañar a Héctor", "la que tenía que salir era Jimena", "ya comenzaron mal, Sandarti era el sello del programa", se puede leer en algunos comentarios.Mientras esto pasa en el país vecino, la versión mexicana aún no tiene fecha de arranque, pero algunas versiones han asegurado que cambiará de productores después de las polémicas que han salido a la luz.