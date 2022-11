Henry Cavill iba a ser Edward en la saga de "Crepúsculo"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 8 (EL UNIVERSAL).- Desde que Robert Pattinson apareció en las películas de "Crepúsculo" como el reservado Edward Cullen y gustara a la audiencia por su interpretación, para algunos fanáticos de la saga: escrita por Stephenie Meyer, quizá sería difícil imaginar las cintas sin él. Ahora, a 14 años del estrenó resurgió que en realidad el protagonista de "Superman", Henry Cavill figuraba como el actor principal para el papel de vampiro.

Resulta que la propia escritora tenía en mente a Cavill para ser el hombre que robara el corazón de Bella Swan, sin embargo, los planes se arruinaron debido a que durante la selección del cast, el famoso tenía 24 años.

"Lo más decepcionante para mí es perder a mi Edward perfecto. Henry Cavill ahora tiene 24 años. Tengamos un momento de tranquilidad para llorar...", habría escrito en su blog Meyer.

Por aquel entonces, la escritora se mantenía en contacto con los seguidores de los libros, por lo que solía compartir los avances de la cinta, entre otros detalles importantes.

Por si fuera poco, Cavill no era el único que la autora quería, ya que también tenía en claro que en la piel de Bella soñaba a Emily Browning. En éste último caso, el fichaje tampoco se logró.

De acuerdo con algunos portales, Cavill era perfecto para el papel a los ojos de Meyer porque en el libro, Edward, está descrito como una persona de belleza exuberante, pero posteriormente descubrió que Pattinson y Kristen Stewart eran ideales a su modo.

Henry Cavill reacciona Meyer y su elección como Edward

En una entrevista para el podcast "Happy Sad Confused", se le cuestionó al actor sobre los papeles a lo largo de su carrera que estuvo a punto de interpretar. Con respecto a esto, expresó que no le molestó la participación de Robert en el papel de Edward porque no se enteró del sueño de la autora hasta después de que la película despegara.

"No sabía sobre la película. No sabía que querían elegirme e Internet no era la herramienta que es ahora, así que solo me enteré después", dijo, sin embargo, admitió que le hubiera parecido genial.

Si bien para ese entonces él desconocía las intenciones, Pattinson y Cavill sí se enfrentaron para otro papel en la saga de "Harry Potter y el Cáliz de Fuego" en el que fue seleccionado el protagonista de "Batman".

"Sí, lo recuerdo, definitivamente audicioné para eso... y no lo obtuve. La audición puede haber ido bien, puede haber ido terriblemente. Estoy seguro de que alguien tiene imágenes que, con suerte, están guardadas y nunca se verán. Pero sí, no lo entendí. No estaba bien", recordó entre risas.