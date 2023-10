Hermano menor de Luis Miguel es captado tras 17 años sin saber de él

Sergio Gallego Basteri

, el hermano más pequeño de Luis Miguel, fue captado a su arribo a un aeropuerto, evadió las preguntas que una reportera le hizo acerca de cómo es su relación actual con "el Sol de México", debido a que hace años se supo que no existía ningún tipo de comunicación entre ellos, aunque los motivos nunca quedaron esclarecidos. El gran parecido que existe entre ellos y en su forma de hablar han comenzado a dar de qué hablar, pues aseguran que parecen "dos gotas de agua".Además de Luis Miguel y Alejandro Gallego Basteri, Marcela Basteri y Luisito Rey tuvieron a Sergio, el menor de la familia, y del que menos se ha sabido a lo largo de todos estos años, por ello cuando "Despierta América" se enteró que el joven llegaría de España, ciudad en la que reside desde hace muchos años, enviaron a su reportera Claudia Maldonado a hacer una guardia de más de dos días al aeropuerto, por lo que al captar su arribo no hubo nada que la detuviera para acercarse y tratar de obtener alguna declaración.Sin embargo, Sergio evitó ser captado por la cámara de Telemundo en todo momento, aunque fue grabado mientras llevaba a cabo el papeleo de su viaje. Fue así que Maldonado se acercó a él para preguntarle sobre su relación con Luis Miguel, pues desde hace años surgió la versión de que el cantante retiró todo su apoyo al joven, lo que generó que su relación se fracturara gravemente, sin embargo, Gallego Basteri se mostró renuente y para lo único para lo que alzó la voz fue para pedir que no siguiera cuestionándolo."¿Has tenido contacto con tu hermano?", dijo Claudia mientras extendía el micrófono a Gallego Basteri, el que dirigió su mirada a la reportera para expresarle la frase: "Mira... yo no soy personaje público y les pido que simplemente me dejen en paz, ¿sí? ya está bien, ya está bien, gracias".El doctor Octavio Foncerrada, que vio por Sergio desde que era un niño a pesar de no ser de su familia, también intervino y explotó ante la insistencia de la reportera, pidiéndole -visiblemente molesto- que dejara de insistir, petición que Maldonado no atendió, pues trataba de acercarse a Sergio luego de esperar su llegada por más de 48 horas."Señorita, a ver... por favor, él no es personaje público, nosotros somos personas normales", dijo Foncerrada mientras alejada el micrófono con una de sus manos. "Déjenos en paz", puntualizó.Y aunque fue muy poco lo que Sergio habló, fue suficiente para que demostrara que, a pesar de que no creció junto a Luis Miguel, su voz y forma de expresarse es muy parecida, de la misma manera que su apariencia física recuerda al cantante de hace algunos años.¿Por qué se distanciaron Luis Miguel y Sergio, su hermano menor?De acuerdo con Pati Chapoy, Luis Miguel dejó de apoyar económicamente a Sergio cuando este le expresó que quería estudiar una carrera que a él no le parecía la correcta, pues el cantante quería que el menor forjara sus estudios en Boston, sin embargo, su hermano menor no cambió de opinión y siguió sus sueños, decisión que causó que "el Sol" se desentendiera y por lo que el doctor Octavio dio todo su apoyo al joven, a quien se llevó a vivir a lado de su familia en Guadalajara.Fue hasta que Gallego Basteri pudo solventar sus gastos que pudo mudarse junto a Foncerrada a España, donde residen actualmente.Por su parte, Flor Rubio dijo en "Venga la alegría" que siempre corrió la versión de que Sergio soñaba en convertirse en cantante y fue el propio Luismi que hizo todo para que esto no pudiera suceder, pues él quería ser el único cantante de la familia.