Hija de Paul Walker dedica emotivo mensaje por cumpleaños del actor

El 12 de septiembre no es una fecha sencilla para la familia del desaparecido Paul Walker. Este lunes el actor de "Fast and Furiuos" estaría cumpliendo 49 años, pero un terrible accidente automovilístico le arrebató la vida , dejando sin concluir varios proyectos importantes, entre ellos la crianza de Meadow, su única hija y quien en ese entonces era apenas una niña.

Ahora, cada fecha especial, como el día de su cumpleaños, la joven, ya de 23 años, lo recuerda a través de las redes sociales, donde suele compartir fotografías y algunos de sus sentimientos y pensamientos más profundos.

En esta ocasión, la modelo dedicó un par de palabras a la memoria de su famoso padre: "Feliz cumpleaños a mi mejor amigo y alma gemela. Te amo para siempre y te extraño todos los días", escribió. Además, acompañó su emotivo mensaje junto a un par de imágenes de los momentos más felices que pasaron juntos.

Pero ella no fue la única que recordó a Walker en este día, varios de sus fans se unieron no sólo para apoyarla y expresarle su cariño, también para recordarle que no está sola y que ellos también extrañan al actor: "Feliz cumpleaños Paul, te extrañamos", "Qué mensaje tan amoroso para celebrarlo, estaría orgulloso de ti", "Siempre en nuestro corazón Paul, Feliz cumpleaños hasta el cielo", "Todo el mundo lo echa de menos. Siéntete orgullosa de él porque estoy más que segura que él se siente orgulloso de tener una preciosa hija como tú", "Feliz cumpleaños ángel", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.El 30 de noviembre del 2013, el intérprete de Brian O'Conner estuvo involucrado en un terrible choque automovilístico, cuando el Porsche que maneja se impactó contra un poste de luz en la ciudad de Santa Clarita, en California. El golpe fue tan duro que Walker perdió la vida de manera instantánea a tan solo unos días de culminar las filmaciones de la séptima entrega de "Fast and Furious", saga que lo llevó a la fama.