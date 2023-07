Huelgas de actores y guionistas se extienden a Filadelfia y Chicago

El conflicto laboral que ha paralizado a Hollywood se ha propagado a otras ciudades, y guionistas y actores realizaron mítines en Filadelfia y Chicago.

Aunque Los Ángeles y Nueva York son los epicentros de las huelgas, hay decenas de sindicatos medianos y pequeños en todo el país que representan a actores y guionistas.

"Tenemos los mismos problemas", señaló Nikki Izanec, presidenta de la oficina de SAG-AFTRA en Filadelfia, de camino al mitin del jueves. "Mucha gente presta atención a Los Ángeles y Nueva York, pero nuestros problemas son los mismos que los suyos".

El mitin en Filadelfia en el Love Park atrajo a las actrices Sheryl Lee Ralph y Lisa Ann Walter, estrellas de la serie televisiva "Abbott Elementary", grabada en Filadelfia. "Ya fue suficiente y exigimos más", aseveró Ralph. Los actores David Morse y Brian Anthony también participaron.

Los dirigentes del Sindicato de Actores de la Pantalla-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA por sus siglas en inglés) votaron unánimemente la semana pasada para irse a huelga, sumándose al Sindicato de Guionistas de Estados Unidos, que ha estado en huelga desde el 2 de mayo.

"Somos las voces de la multimillonaria industria de la televisión por streaming. Y todos tenemos un objetivo común: conseguir salarios dignos en una industria que se aprovecha de nosotros", afirmó Izanec.

En Chicago, cientos de huelguistas, muchos de ellos portando las camisetas negras del SAG, marcharon y gritaron consignas en Millennium Park. Una pequeña banda de música tocó "This Land Is Your Land" y en un letrero se podía leer: "La avaricia empresarial apesta". Los automovilistas tocaban sus bocinas en una muestra de apoyo.

Los sindicatos y la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP por sus siglas en inglés), que representa estudios, transmisoras y compañías de producción, parecían estar muy distanciados, y no se estaban llevando a cabo negociaciones, ni se tenían planeadas.

"Siento que la gente se sorprendería de saber que el 87% de nuestros miembros ganan menos de 26.000 dólares al año, y eso es menos de lo que necesitan para tener derecho a atención médica. Es un problema a nivel nacional", señaló Izanec.