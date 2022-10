Inicia juicio de Héctor Parra; la justicia decidirá: abogado de Alexa

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 5 (EL UNIVERSAL).- Ya no hay marcha atrás para el actor Héctor Parra, la mañana de este miércoles dio inicio el juicio en su contra por el delito de presunto abuso sexual, acusaciones que hiciera su hija Alexa hace ya más de un año. La audiencia se llevó a cabo en las instalaciones del Reclusorio Oriente, donde Parra se encuentra detenido desde junio del 202.

"Ya se dictó auto de apertura a juicio y ya no habría posibilidad a celebrar un procedimiento abreviado", dijo el abogado Miguel Ángel López Suárez, representante legal de Alexa y su madre, la también actriz, Ginny Hoffman.

El representante legal explicó que si la parte acusada hubiera tratado de negociar, lo primero que hubiera tenido que hacer era aceptar su culpabilidad y reparar el daño, incluso le habría dado la oportunidad de acceder a una reducción de la pena mínima, pero a partir de esta audiencia esto ya no es posible.

También señaló que esta audiencia es la primera de, por lo menos, tres más, para que las autoridades puedan determinar o no la culpabilidad de Parra; sin embargo se enfocarán a desahogar los órganos de prueba, comenzando con los testimonios de Ginny Hoffman, su hija Alexa y otros testigos como peritos o policías de investigación.

"Primero se desahogan (los órganos de prueba) del Ministerio Público, posteriormente los que ofrecimos como asesoría jurídica y al final los de la defensa".

También comentó que todos los peritajes que se necesitaban ya se realizaron, y se tienen las opiniones técnicas y dictamines que se van a comenzar a desahogar en las jornadas

procesales siguientes.

López Suárez comentó que este proceso ha sido demasiado fuerte para Ginny Hoffman, razón por la que ha querido hablar al respecto, pero que tanto ella como Alexa han llevado un acompañamiento psicológico, además de legal, para prepararlas para este momento sin importar cuál sea el resultado

"Al final será el juez quien decida si da una sentencia condenatoria o una sentencia absolutoria, pero será la justicia quien decida al final", expresó el abogado.