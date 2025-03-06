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ISABEL PANTOJA, SU VIDA EN UNA SERIE Y UN DOCUMENTAL

Por EFE

Marzo 06, 2025 03:00 a.m.
A

LA CANTANTE ESPAÑOLA ISABEL PANTOJA HA FIRMADO UN ACUERDO CON UNA PRODUCTORA PARA EL DESARROLLO DE DOS SERIES SOBRE SU VIDA, UNA DE CARÁCTER DOCUMENTAL Y OTRA DE FICCIÓN QUE CONTARÁ CON 7 CAPÍTULOS, SEGÚN HA INFORMADO LA EMPRESA. EN SU ANUNCIO, SE AFIRMA QUE LA ARTISTA SE ENCUENTRA “ENTUSIASMADA” CON EL PROYECTO Y QUE AGRADECE ESTA “BELLA OPORTUNIDAD” 

DE CELEBRAR SUS MÁS DE 50 AÑOS DE TRAYECTORIA.CON LA FIRMA DEL PROYECTO, PANTOJA SE UNE A OTRAS GRANDES FIGURAS DE LA MÚSICA CUYAS VIDAS QUEDAN RETRATADAS EN FICCIONES. 

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