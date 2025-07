Itatí Cantoral: De los memes a los escenarios teatrales

Ciudad de México, 6 jul (EFE).- El mundo de internet no solo ha cambiado cómo se venden los artistas, sino también cómo se recuerdan escenas icónicas del cine y la televisión, que han terminado por convertirse en auténticos memes de la red, como la secuencia de la actriz mexicana Itatí Cantoral en la telenovela ´María, la del barrio´ en la que grita "maldita lisiada", todo un clásico de las redes sociales.

Estos chistes que a priori podrían parecer dañinos para la carrera de una actriz, no desaniman a Cantoral, quien reconoce en entrevista con EFE ser conocida por este tipo de imágenes, aunque no siente que afecten su trayectoria.

"No tengo que reivindicarme con absolutamente nadie, me he ganado el cariño del público en mi país durante muchos años", desarrolla la artista que presenta su primer monólogo teatral, tras más de 30 años de carrera, ´Juicio a una zorra´, cuyo estreno tendrá lugar el próximo 12 de julio en La Teatrería de Ciudad de México.

En este trabajo, la intérprete dará vida al clásico mito griego de Helena de Troya, conocida históricamente por haber sido la desencadenante de la guerra homónima tras fugarse con su amante, el príncipe Paris, y ser perseguidos por el rey de Esparta y su esposo, Menelao.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Esta interpretación moderna del personaje con la que Cantoral se identifica, demuestra, según la propia actriz, como es "siempre imposible" escapar de la polémica en un mundo que "está diseñado para el chisme".

"Helena de Troya existe porque es un mito, a la gente lo que le interesa es eso, el gran chisme y en 'Juicio a una zorra´ vamos a contar el verdadero chisme, pero por primera vez Helena va a hablar, porque siempre han hablado por ella", explica la actriz de 50 años.

La oportunidad de recordar al personaje mitológico pone sobre la mesa una nueva conversación sobre los abusos a las mujeres, si van a "seguir siendo abusadas o si mejor podemos poner reglas" piensa Cantoral sobre sí incluso se puede considerar que la humanidad esté en el buen camino cuando "se sigue abusando del género femenino".

Contar su propia historia

Para Cantoral sería ideal que las mujeres artistas manejaran su imagen pública en medio de un mundo tan "injusto", porque -reflexiona- "qué padre (bueno) sería que te dieran la posibilidad de hablar por primera vez a ti".

La intérprete, consciente de que "hay que trabajar el gran ego de los actores", afirma que el esfuerzo está en "las horas de trabajo", y no ser "una ladrona" y cobrar un boleto cuando sabes "que no hay algo que presentar".

Para la también conocida por su trabajo en el musical ´Cabaret´ trabajos como ´Juicios a una zorra´ son un "riesgo", algo que la motiva a trabajar sus personajes "como si empezara su carrera"; un ´reseteo´ necesario para ejecutar interpretaciones que requieren de mucha labor aunque "pasen desapercibidos" y otros "no tan buenos se vuelvan súper populares".

"Ya ni los pienso (los personajes), me dejo ir, sino mi cabeza me gobierna. Lo único que te queda es salir y trabajar", expresa.

Ante una "sociedad ciega" y un país como México, en donde son asesinadas en promedio nueve mujeres al día, Cantoral asegura que entre mujeres lo mejor es cuidarse al dejar atrás "la culpa y los juicios de valor" y usar calificativos de "zorras o beatas infames", porque eso no cambia el "inconsciente" desarrollado durante años por historias como la de Helena de Troya.

"Ninguna mujer hubiera podido creer que en México iba a haber una presidenta (Claudia Sheinbaum). Eso habla de que México ha avanzado, pero si nos vamos a nuestras casas, a distintas comunidades, hay muchas personas que seguimos siendo machistas en nuestros propios hogares y seguimos no siendo amigas de las mujeres", concluye entristecida.