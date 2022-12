Ivonne Montero se quemó las córneas

A-AA+

Ivonne Montero espantó a sus fans al compartir en redes que sufrió un accidente que la llevó al hospital y que podría comprometer su vista.

Este viernes, la actriz usó su cuenta de Instagram para mostrar dos imágenes en las que aparece en un cuarto de hospital. Al pie de las imágenes la protagonista de "La Loba" escribió: "Un descuido fatal familia... mándenme sus buenos deseos".

En el programa "De Primera Mano", la actriz detalló que el incidente ocurrió el pasado 28 de noviembre, cuando le tomaron unas fotos.

Explicó que para la sesión se puso sus lentes de contacto de color, sin embargo, había olvidado que sus lentes habían estado en un líquido que no era el indicado.

"Olvidé llevar el líquido de agua salina que va en el estuchito para colocar los lentes y se me hizo muy fácil ponerlos en gotas para los ojos.

"Me pongo el pupilente y siento un ardor impresionante, me los quito, los enjuago muy bien, me los vuelvo a colocar y estuve alrededor de una hora con ellos en los ojos, entonces me ardían horrible".

Debido a las dolencias, el productor de la obra teatral en la que debutará próximamente la llevó al hospital, donde le diagnosticaron que tenía las córneas quemadas debido a que el líquido había sido muy abrasivo.