J BALVIN VISITA A LA BASÍLICA DE GUADALUPE

J Balvin, cantante colombiano, fue visto esta semana visitando la Basílica de Guadalupe, justo antes de las celebraciones del 12 de diciembre.

El artista compró tres medallas religiosas con la imagen de la Virgen, momento que él mismo compartió en sus redes sociales. En su publicación escribió: "Ayer visité a la Virgencita de Guadalupe. Feliz siempre de estar en México. ¡Vuelvo pronto! 2026".

Balvin también mostró a sus seguidores el área donde se encuentra la imagen de la guadalupana, mientras que otros visitantes captaron al cantante adquiriendo varias piezas de joyería religiosa.

Su presencia en la Ciudad de México desató especulaciones sobre una posible aparición en alguno de los ocho conciertos que Bad Bunny ofrecerá en el estadio GNP como parte de su Debí Tirar Más Fotos World Tour. Sin embargo, el colombiano ya se encuentra en Bogotá, donde el sábado 13 presentará un espectáculo, por lo que todo apunta a que su visita a México fue únicamente de carácter personal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí