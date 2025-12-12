logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Bad Bunny: regreso triunfal en su primer concierto en CDMX

Fotogalería

Bad Bunny: regreso triunfal en su primer concierto en CDMX

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

J BALVIN VISITA A LA BASÍLICA DE GUADALUPE

Por El Universal

Diciembre 12, 2025 03:00 a.m.
A
J BALVIN VISITA A LA BASÍLICA DE GUADALUPE

J Balvin, cantante colombiano, fue visto esta semana visitando la Basílica de Guadalupe, justo antes de las celebraciones del 12 de diciembre.

El artista compró tres medallas religiosas con la imagen de la Virgen, momento que él mismo compartió en sus redes sociales. En su publicación escribió: "Ayer visité a la Virgencita de Guadalupe. Feliz siempre de estar en México. ¡Vuelvo pronto! 2026".

Balvin también mostró a sus seguidores el área donde se encuentra la imagen de la guadalupana, mientras que otros visitantes captaron al cantante adquiriendo varias piezas de joyería religiosa.

Su presencia en la Ciudad de México desató especulaciones sobre una posible aparición en alguno de los ocho conciertos que Bad Bunny ofrecerá en el estadio GNP como parte de su Debí Tirar Más Fotos World Tour. Sin embargo, el colombiano ya se encuentra en Bogotá, donde el sábado 13 presentará un espectáculo, por lo que todo apunta a que su visita a México fue únicamente de carácter personal. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Britney Spears de vacaciones en México con un hombre misterioso
    Britney Spears de vacaciones en México con un hombre misterioso

    Britney Spears de vacaciones en México con un hombre misterioso

    SLP

    El Universal

    Las recientes declaraciones de Kevin Federline han generado controversia en torno a la estrella pop.

    Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson regresan en Sunrise on the Reaping
    Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson regresan en Sunrise on the Reaping

    Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson regresan en Sunrise on the Reaping

    SLP

    El Universal

    La nueva película que trae de vuelta a los icónicos personajes de Los Juegos del Hambre

    16 personas detenidas por reventa en concierto de Bad Bunny en CDMX
    16 personas detenidas por reventa en concierto de Bad Bunny en CDMX

    16 personas detenidas por reventa en concierto de Bad Bunny en CDMX

    SLP

    El Universal

    Acciones de seguridad en concierto de Bad Bunny llevan a la detención de 16 personas por reventa y apartar lugares en CDMX

    La actriz America Ferrara llama a humanizar la migración
    La actriz America Ferrara llama a humanizar la migración

    La actriz America Ferrara llama a humanizar la migración

    SLP

    EFE

    America Ferrera, embajadora de la OIM, visita el albergue CAFEMIN para concientizar sobre la situación de migrantes en la capital mexicana