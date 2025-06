Jack Black galardonado como Rey de la Comedia en los Kids' Choice Awards 2025

CIUDAD DE MÉXICO, junio 21 (EL UNIVERSAL).- Este sábado, los Kids' Choice Awards 2025 se celebraron en el Barker Hangar de Santa Mónica, California, reuniendo a grandes figuras del entretenimiento para premiar lo mejor del cine, la música, la televisión con un total de 36 categorías.

Benny Blanco, prometido de Selena Gómez, fue reconocido con el premio a Canción viral favorita por "Bluest Flame". Por su parte, Jack Black recibió el galardón al Rey de la Comedia, en homenaje a su trayectoria en cine y televisión. El actor ya había sido premiado previamente por sus papeles en "Súper Mario Bros: La película" y "Kung Fu Panda".

Machine Gun Kelly subió al escenario para interpretar su sencillo Cliché y terminó cubierto de slime, como parte de la tradicional dinámica del evento. El artista llegó acompañado por su hija, Casie Baker.

"Wicked" partía como la gran favorita con ocho nominaciones, se llevó tres premios, incluido el de Película favorita. Ariana Grande, una de las protagonistas, también fue premiada por su interpretación musical junto a Cynthia Erivo en "Defying Gravity", ganadora de la categoría Canción favorita de película.

Aquí la lista completa de ganadores:

Programa infantil favorito

Ayla y los Espejos

Campamento Kikiwaka

La Verdadera Casa de los Loud

Los Thundermans: Encubiertos- GANADOR

El joven Dylan de Tyler Perry

Hechiceros Más Allá de Waverly Place

Estrella masculina de televisión favorita (familia)

Damon Wayans Jr. (Damon, La Casa de Papá)

David Schwimmer (Anthony Brewer , Escalofríos: La Desaparición)

George López (George, López vs. López)

Jude Law (Jod Na Nawood, Star Wars: Equipo Esqueleto)

Sam McCarthy (Devin Brewer, Escalofríos: La Desaparición)

Xolo Maridueña (Miguel Díaz, Cobra Kai) - GANADOR

Estrella masculina de televisión favorita (niños)

David Henrie

Dylan Gilmer

Hero Hunter

Israel Johnson

Jack Griffo- GANADOR

Trevor Tordjman

Programa familiar favorito

Escuela Primaria Abbott

Cobra Kai

Escalofríos: La Desaparición

Star Wars: Tripulación Esqueleto

El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder

Besos y Abrazos, Kitty- GANADOR

Estrella femenina de televisión favorita (niños)

Celina Smith (Rebecca Wilson, El joven Dylan de Tyler Perry)

Janice LeAnn Brown (Billie, Los magos más allá de Waverly Place)

Kira Kosarin (Phoebe Thunderman , Los Thunderman: Encubiertos)- GANADOR

Mallory James Mahoney (Destiny Baker, Campamento Kikiwaka)

Maya Le Clark (Chloe Thunderman, Los Thunderman: Encubiertos)

Miranda May (Lou Hockhauser , Acampados)

Estrella femenina de televisión favorita (familia)

Anna Cathcart

Janelle James

Jayden Bartels

Peyton List- GANADOR

Reba McEntire

Ryan Kiera Armstrong

Reality show favorito

"American Idol"- GANADOR

"Guerrero Ninja Americano"

"Los Videos Caseros Más Divertidos de América"

"America's Got Talent"

"MasterChef Junior"

"The Masked Singer"

Película favorita

"Una Película de Minecraft"

"Beetlejuice Beetlejuice"

"Capitán América: Nuevo Mundo Valiente"

"Descendientes: El Ascenso de Red"

"Paddington en Perú"

"Sonic: La Película 3"

"THUNDERBOLTS"

"Wicked"- GANADOR

Actor de cine favorito

Chris Evans (Jack O´Malley, Red One)

Chris Pratt (Keats, The Electric State)

Dwayne Johnson (Callum Drift, Red One)

Jack Black (Steve, Una película de Minecraft)- GANADOR

Jason Momoa (Garrett Garrison, Una película de Minecraft)

Jim Carrey (Dr. Robotnik, Sonic the Hedgehog 3)

Actriz de cine favorita

Ariana Grande (Glinda, Wicked)- GANADOR

Cynthia Erivo (Elphaba, Wicked)

Emma Myers (Natalie, Una película de Minecraft)

Jenna Ortega (Astrid Deetz, Beetlejuice)

Millie Bobby Brown (Michelle Greene, The Electric State)

Winona Ryder (Lydia Deetz, Beetlejuice)

Voz animada femenina favorita de una película

Amy Poehler (Joy, Intensa-Mente 2)

Auli'i Cravalho (Moana, Moana 2)- GANADOR

Kristen Wiig (Lucy, Mi villano favorito 4)

Lupita Nyong'o (Roz, El robot salvaje)

Maya Hawke (Ansiedad, Intensa-Mente 2)

Scarlett Johansson (Elita-1, Transformers 1)

Voz masculina animada favorita de una película

Ben Schwartz (Sonic the Hedgehog , Sonic the Hedgehog 3)

Chris Hemsworth (Orion Pax, Transformers One)

Dwayne Johnson (Maui, Moana 2)- GANADOR

Keanu Reeves (Shadow the Hedgehog , Sonic the Hedgehog 3)

Steve Carell (Gru, Mi villano favorito 4)

Will Ferrell (Maxime Le Mal, Mi villano favorito 4)

Villano favorito

Frankie Grande (Frankini, Henry Danger: La Película)

Harrison Ford (Presidente Thaddeus Ross/Hulk Rojo, Capitán América: Un Mundo Feliz)

Jeff Goldblum (El Maravilloso Mago de Oz, Wicked)

Jim Carrey (Dr. Robotnik, Sonic the Hedgehog 3)- GANADOR

Michael Keaton (Beetlejuice, Beetlejuice Beetlejuice)

Michelle Yeoh (Madame Morrible, Wicked)

Rita Ora (Reina de Corazones, Descendientes: El Origen de Red)

Pateadora de traseros favorita

Anthony Mackie (Sam Wilson/Capitán América, Capitán América: Un mundo feliz)

Emma Myers (Natalie, Una película de Minecraft) GANADOR

Florence Pugh (Yelena Belova, THUNDERBOLTS*)

Jace Norman (Henry Hart, Henry Danger: La película)

Jack Black (Steve, Una película de Minecraft)

Kylie Cantrall (Princesa Roja, Descendientes: El origen de Red)

Sebastian Stan (Bucky Barnes, THUNDERBOLTS*)

Álbum favorito

´Beautifully Broken´ – Jelly Roll

´F-1 Trillion´ – Post Malone

´GNX´ – Kendrick Lamar

´Hurry Up Tomorrow´ – The Weeknd

´I Said I Love You First´ – Selena Gomez, benny blanco

´Mayhem´ – Lady Gaga

´Short n´ Sweet´ – Sabrina Carpenter- GANADOR

´Wicked´: Banda Sonora

Estrella global musical favorita

Tyla, África- GANADOR

Stray Kids, Asia

The Kid LAROI, Australia

David Guetta, Europa

Shakira, América Latina

Bruno Mars, América del Norte

Ed Sheeran, Reino Unido

Canción viral favorita

´Apple´ – Charli XCX

´Bluest Flame´ – Selena Gomez, benny blanco- GANADOR

´Diet Pepsi´ – Addison Rae

´Messy´ – Lola Young

´Ordinary´ – Alex Warren

´Pink Pony Club´ – Chappell Roan

´Sports car´ – Tate McRae

´That´s So True´ – Gracie Abrams

Creador infantil favorito de los fanáticos

¡A por Adley,

Danny Go!

Niños Diana Show

Sra. Rachel- GANADOR

Ryan Kaji/Ryan´s World

Toys and Colors

Podcast Favorito

American Girl: The Smart Girl´s Podcast

Are You Afraid of the Dark?

Avatar: Braving the Elements

Dear Media, Keke Palmer

LOL Podcast- GANADOR

New Heights with Jason and Travis Kelce

Super Great Kids Stories

The Nikki & Brie Show

Videojuego favorito

Fortnite

Edición Just Dance 2025- GANADOR

Madden NFL 25

Minecraft

Roblox

Super Mario Party Jamboree