Ascienden a 57 los heridos por la explosión de un camión con gas en CDMX

Ascienden a 57 los heridos por la explosión de un camión con gas en CDMX

Incidente inesperado: James McAvoy recibe un puñetazo en Toronto después de una noche en el TIFF

Por El Universal

Septiembre 10, 2025 04:58 p.m.
A
James McAvoy agredido en Toronto tras estreno de película

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- James McAvoy, reconocido por su versatilidad en películas como "Fragmentado", "X-Men" y "It, Chapter Two", vivió un incidente inesperado durante su paso por el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), donde presentó su más reciente proyecto, "California Schemin".

El actor se encontraba en Charlotte's Room, un bar de Toronto, disfrutando de la velada junto a su pareja, Lisa Liberati, cuando un hombre aparentemente ebrio se acercó y le propinó un puñetazo sin motivo mientras él estaba de espaldas.

A pesar del inesperado ataque, McAvoy no reaccionó de forma violenta. Según fuentes cercanas, el actor intentó calmar la situación mientras otros presentes ayudaban a retirar al agresor del lugar.

McAvoy continuó la noche en el bar, bromeando con el personal del establecimiento y rechazando tragos que le ofrecieron como cortesía.

El TIFF es uno de los festivales más importantes del mundo y atrae a celebridades, cineastas y críticos internacionales.

La película narra la historia de dos jóvenes escoceses que se hacen pasar por estadounidenses para intentar convertirse en estrellas del hip-hop.

El elenco incluye a Rebekah Murrel, Samuel Bottomley y Séamus McLean Ross, entre otros.

Incidente inesperado: James McAvoy recibe un puñetazo en Toronto después de una noche en el TIFF

