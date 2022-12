Jared Leto cumple 51 años

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 26 (EL UNIVERSAL).- De inocente estudiante a oscuro cantante y galán de cine, así ha sido la transformación del cantante y actor Jared Leto, quien hoy está cumpliendo 51 años de edad.

Desde sus inicios, el polémico actor llamó la atención por su atractivo físico y con el paso del tiempo surgieron varios rumores alrededor de él, incluso hay quienes aseguran que mantiene algún pacto con una entidad divina o ha encontrado la fuente de la juventud, pues parece no haber cambiado.

Sin embargo, el rostro de Leto, así como su apariencia sí han sufrido algunos cambios y aquí te decimos cuáles:

Comenzó como actor juvenil en películas como "Camp Wilder" en 1992 y series como "El mundo de Ángela" en 1994. Generalmente interpretaba a jóvenes estudiantes atractivos, con malas notas, enamoradizos. Para ello solía usar el cabello un poco largo y camisas de cuadros. Durante la época era considerado un ídolo juvenil.

Fue fundador y vocalista de la banda estadounidense de rock alternativo "30 seconds to mars", que formó junto a su hermano Shannon Leto en 2002. Ahí se distinguió por tener un look dark, con ropa siempre al estilo gótico que incluso combinaba con pintura negra en sus ojos y aunque su rostro todavía lucía como el de un jovencito, sus rasgos se endurecieron

Para 2015 ya había adoptado una imagen más desaliñada, con ropa holgada y cabello despeinado, incluso se lo tiñó de color rosa y comenzó a destacar más su tez blanca, casi pálida, que resaltaba sus ojos de color. Entonces comenzó a meterse en controversias como la vez que insultó a Taylor Swift. "Ella me importa un carajo, quiero decir, que se joda", dijo tras escuchar su música.

En 2018 aprovechó su largo cabello y barba para convertirse en Jesucristo durante la Gala Met que tenía temática espiritual. Posó junto a Lana del Rey que hacía honor a un ángel y desde entonces adoptó un estilo similar con su ropa larga y holgada con el cabello y la barba cada vez de más extensión. Para 2021 con su personaje del Joker de nuevo hizo alusión a Cristo, con una túnica blanca.

Recientemente se convirtió en un tipo de vampírica antihéroe de la película "Morbius". Además de su larga figura, tez blanca, cabello y barba, Leto se ha consolidado como un icono de la moda, atlético e intrépido.

Además como actor se ha caracterizado por las dramáticas transformaciones que hace para sus papeles protagónicos. En 1997 con "Prefontaine" adaptó su voz y hasta su firma física para dar vida a un atleta, después, en el 2000 para "Requien for a dream"se transformó en un adicto, para ello bajó 13 kilos. Después, en 2007 aumentó 30 kilos para dar vida al asesino de John Lennon en la cinta "Chapter 27". En "Mr. Nobody" se transformó en un hombre de 118 años y para ser Joker se modificó hasta los dientes.