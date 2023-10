Jay de la Cueva sufre accidente en el escenario

Jay de la Cueva, vocalista de Moderatto, vivió un inesperado accidente en el escenario este miércoles, durante uno de los shows de la banda en el Teatro del Pueblo de la Feria de Pachuca 2023, espectáculo que forma parte del tour de despedida.

Casi al concluir el concierto, mientras tocaba la canción "Autos, Moda y Rock & Roll" en el piano, el cantante intentó dar un salto espectacular sobre el instrumento, pero la maniobra no salió según lo planeado.Jay de la Cueva cayó mal y resultó con una lesión en su pierna derecha. Su rostro reflejó de inmediato el dolor y el concierto se detuvo para que recibiera atención médica por parte del equipo de Staff, con la intervención de la Cruz Roja.Después de aproximadamente 10 minutos de pausa, el vocalista regresó al escenario con un vendaje profesional en su pierna lastimada y expresó a la audiencia: "Me duele mucho mi pie (...) esperemos que el piecito no esté roto y que podamos continuar la gira porque no saben la ilusión que me hace salir y verlos cantar y sonreír".Jay de la Cueva finalizó el concierto, agradeció al público y luego compartió a través de sus historias de Instagram que sería llevado a la enfermería y que acudiría al médico para evaluar su lesión. Subrayó su agradecimiento a quienes estaban preocupados por su tardanza en regresar al escenario y prometió mantener a todos informados sobre su estado de salud.Hasta la mañana de este jueves, no se ha emitido un comunicado oficial respecto a cómo afectará este incidente a la gira de despedida de Moderatto, incluyendo la posibilidad de retrasos, cambios de fechas o cualquier otra modificación relacionada con el tour.