Jeffrey Dahmer: la serie tendencia en Netflix rompió un nuevo récord

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 13 (EL UNIVERSAL).- No caben dudas de que Netflix es una de las plataformas de streaming más exitosas de los últimos años. Incluso esta plataforma nos sorprende todas las semanas con nuevos lanzamientos de series y películas que termina convirtiéndose en nuestras preferidas.

Uno de los estrenos más exitosos de Netflix de este año fue la serie "Dahmer" (también conocida como "Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer"), la cual cuenta la historia (vista desde el lado de las víctimas) del asesino en serie estadounidense Jeffrey Dahmer.

"Dahmer" cuenta con el protagónico del actor Evan Peters y la producción general de Ryan Murphy. La miniserie recibió críticas positivas desde el primer momento y eso le permitió posicionarse rápidamente como una de las series más vistas de Netflix.

¿Qué record rompió la serie "Dahmer"?

Recientemente se conoció que la serie de Netflix "Dahmer" encabeza la lista de los 10 mejores programas de televisión en inglés en dicha plataforma por tercera semana consecutiva. La serie ya alcanzó 205,33 millones de horas vistas durante el periodo del 3 al 9 de octubre.

Estos números le permiten a "Dahmer" ubicarse en el segundo lugar del ranking de series en inglés más exitosas de la plataforma de Netflix, justo detrás de "Stranger Things". En dicho ranking también se encuentran producciones como "Bridgerton", "El juego del calamar", entre otras.

¿Quién fue Jeffrey Dahmer?

Jeffrey Dahmer, también conocido como el "Caníbal de Milwaukee" o el "Monstruo de Milwaukee" fue un asesino en serie y delincuente sexual de los Estados Unidos que cometió el asesinato y desmembramiento de 17 hombres y adolescentes entre 1978 y 1991.

La serie "Dahmer" fue muy criticada por los familiares de las víctimas del "Caníbal de Milwaukee", ya que ellos aseguran que la serie no se basa realmente en la historia de las víctimas, sino que busca "romantizar" la figura de Jeffrey Dahmer. "Si el programa los beneficiara de alguna manera, no se sentiría tan duro y descuidado. Es triste que solo estén ganando dinero con esta tragedia. Eso solo es codicia", dijo Rita Isbell, hermana de Errol Lindsey, una de las víctimas de Dahmer.