JENNIFER ANISTON CONMEMORA PRIMER ANIVERSARIO LUCTUOSO MATTHEW PERRY
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JENNIFER ANISTON RECORDÓ ALGUNOS MOMENTOS ESPECIALES CON SU AMIGO MATTHEW PERRY, QUIEN FALLECIÓ EL 28 DE OCTUBRE DE 2023. A TRAVÉS DE UNA PUBLICACIÓN EN INSTAGRAM, LA ARTISTA REFLEXIONÓ SOBRE EL DOLOR QUE LE CAUSÓ LA PARTIDA DEL ACTOR Y HONRÓ SU MEMORIA CON TIERNAS FOTOGRAFÍAS DE LOS AÑOS QUE COMPARTIERON EN LAS GRABACIONES LA SERIE “FRIENDS”.
EN UNA DE LAS POSTALES, ANISTON HACE UN GESTO HACIA LA CÁMARA, Y PERRY, MIRANDO HACIA UN COSTADO, LA ABRAZA. EN OTRA IMAGEN, ELLA SONRÍE CUANDO ÉL LE DA UN BESO EN LA FRENTE; AMBOS PARECEN ESTAR EN UNO DE LOS SETS DE “FRIENDS”.