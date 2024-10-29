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JENNIFER ANISTON CONMEMORA PRIMER ANIVERSARIO LUCTUOSO MATTHEW PERRY

Por El Universal

Octubre 29, 2024 03:00 a.m.
A

JENNIFER ANISTON RECORDÓ ALGUNOS MOMENTOS ESPECIALES CON SU AMIGO MATTHEW PERRY, QUIEN FALLECIÓ EL 28 DE OCTUBRE DE 2023. A TRAVÉS DE UNA PUBLICACIÓN EN INSTAGRAM, LA ARTISTA REFLEXIONÓ SOBRE EL DOLOR QUE LE CAUSÓ LA PARTIDA DEL ACTOR Y HONRÓ SU MEMORIA CON TIERNAS FOTOGRAFÍAS DE LOS AÑOS QUE COMPARTIERON EN LAS GRABACIONES LA SERIE “FRIENDS”. 

EN UNA DE LAS POSTALES, ANISTON HACE UN GESTO HACIA LA CÁMARA, Y PERRY, MIRANDO HACIA UN COSTADO, LA ABRAZA. EN OTRA IMAGEN, ELLA SONRÍE CUANDO ÉL LE DA UN BESO EN LA FRENTE; AMBOS PARECEN ESTAR EN UNO DE LOS SETS DE “FRIENDS”. 

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