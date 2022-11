Jennifer Lawrence habló sobre el consejo de Adele para su carrera

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 8 (EL UNIVERSAL).- Jennifer Lawrence retomó su carrera en la actuación y también en la producción, luego de los éxitos "Los juegos del hambre" y "El lado bueno de las cosas". Esta última película le valió un Óscar y SAG Award en la categoría Mejor actriz.

De regreso al mundo de las artes escénicas, luego de convertirse en madre por su primer hijo (Cy), Lawrence estrenó la semana pasada la película "Causeway", que se puede ver en la plataforma de Apple TV+ desde el 4 de noviembre. El film fue dirigido por Lila Neugebauer, escrito por Ottessa Moshfegh, Luke Goebel y Elizabeth Sanders, y producido por la misma Jennifer y Justine Ciarrocchi.

En una entrevista para "Vogue", la artista de 32 años mencionó acerca de su nueva película: "Trabajé muy duro. Fue el rodaje más duro de mi vida. Fueron tres años". La trama de "Causeway" sigue la historia de una soldado de guerra que vive con Trastorno de Estrés Postraumático (con siglas en inglés PTSD), mientras trata de recuperarse de una lesión cerebral.

Pero en una entrevista para "The New York Times" sobre su reciente trabajo y otros de su carrera, Lawrence trajo a colación una anécdota y consejo que en su momento le dio la cantante Adele. "¡Me dijo que no lo hiciera!", exclamó la actriz ganadora de tres Globos de Oro, respecto de la película "Passengers", que protagonizó junto a Chris Pratt.

En ese momento de conversación entre amigas sinceras, Adele le dijo: "Siento que las películas espaciales son las nuevas películas de vampiros". Las palabras de Jennifer para el medio mencionado fueron entonces: "Debería haberla escuchado". El film de ciencia ficción de 2016 fue muy criticado por un sector de expertos y no fue tan bien recibido por la audiencia. La trama seguía la historia de dos viajeros de una nave espacial que se dirigían a un destino más lejano. Los personajes despiertan de la hibernación mucho antes de su llegada prevista y comienzan a relacionarse. Una de las críticas más recordadas fue la de Chris Nashawaty, quien dijo que le pareció "una exhibición risible de dos horas del Síndrome de Estocolmo de ciencia ficción", ya que "Jim Preston" despierta a "Aurora Lane" porque se siente solo y quiere la compañía de una mujer. Lo que hace el personaje de Chris Pratt en la cinta es tomar una decisión sin consentimiento de su compañera de viaje.