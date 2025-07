Jesse & Joy presentan su nuevo álbum 'Lo que nos faltó decir'

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Jesse & Joy creen en las segundas oportunidades, especialmente si hay algo que por falta de tiempo, distancia o temor no se pudo expresar.

Ellos mismos lo han hecho en su álbum "Lo que nos faltó decir", en el que convocaron a amigos como Carlos Vives, Elsa y Elmar y PooBear para un momento liberador en el que no dejan nada guardado en el corazón.

"Lo bonito es que, mientras hay vida, hay oportunidad de decir cosas que te nacen, que no habías dicho antes", dijo Jesse en una entrevista reciente por videollamada desde la Ciudad de México.

La portada parece una nota en papel amarillo escrita con plumón; tiene tachones que muestran ese momento de incertidumbre antes de decidirse a hablar. La escribieron con la mano izquierda (son diestros) para reflejar más duda.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Musicalmente, es un álbum en el que se arriesgaron con temas influidos por la música regional mexicana con Banda MS de Sergio Lizárraga en "Te perdí" y con Edén Muñoz en "Nunca deja de llover".

"Creo que cada vez más nos sentimos cómodos, explorando y experimentando con diferentes géneros", dijo Jesse.

El tema de Muñoz lo habían compuesto hace más de 10 años. En el caso de la canción de la MS viajaron al puerto de Mazatlán, en el estado de Sinaloa, para grabar en el estudio de la banda. Su complicidad se puede ver en el video que la acompaña.

"Tienen un estudio enorme", dijo Joy. "Y mientras estábamos grabando la canción, ellos estaban preparando la parte de lo del video, todo se hizo en ese mismo día".

Con Vives habían hablado de colaborar desde hacía años y en su canción "Empinar el codo" se aproximan a los terrenos rítmicos del astro colombiano.

"Creo que es música feliz, es como lo puedo describir", dijo Jesse. "Es tan cálida, es tan feliz. Nos pasó igual con nuestros hermanitos de Gente de Zona, con Juan Luis Guerra, con Alejandro Sanz, y queremos que las próximas colaboraciones que vengan se den de la misma manera".

Jesse & Joy lanzan un mensaje esperanzador con "Vivirás para amar un día más", un tema sobre una relación romántica que fue enorme, pero terminó y hay que pasar por el proceso para sanar el corazón.

En el caso de Poo Bear, quien es un colaborador de Justin Bieber y Usher, había sido compositor con Jesse & Joy en sus álbumes "Aire" y "Clichés". En esta ocasión lo invitaron a estar frente al micrófono en "Nube", una canción que fusiona country con reggae.

También tienen una canción muy especial sobre el amor universal, especialmente entre hermanos como lo son ellos, titulada "No sé cómo lo haces". Este es otro tema que les llevó tiempo componer y que lograron concluir después de la filmación de un documental sobre su carrera que están próximos a estrenar.

"Estábamos como removiendo mucho, muchas memorias que a lo mejor no son las mejores memorias, pero son parte de quienes somos", dijo Joy. "Es una canción que describe un poco nuestra hermandad, en las buenas y en las malas...son esos sentimientos de quien te hace sentir bien, quien sabe de qué forma, pero a veces el simple hecho de que esté su presencia puede cambiar tu día".

Jesse & Joy comenzarán en agosto su gira internacional El Despecho. Se presentarán en Brooklyn, Toronto, Las Vegas, Chicago y Los Angeles. También tienen múltiples fechas programadas en Argentina donde estarán en Buenos Aires, Rosario y Córdoba. La gira también pasará por Chile, Brasil, Colombia, Perú y Ecuador, así como por el Auditorio Nacional de la Ciudad de México el 1 de octubre.

Recientemente, Joy estuvo nominada al premio Tony por su música original para el musical "Real Women Have Curves". Era su primer musical y primera nominación a estos premios a lo mejor del teatro de Broadway.

Joy destacó que le impresionó sentirse tan bienvenida en una industria distinta a la suya, como el teatro musical de Nueva York, y tras este primer intento no piensa alejarse.

"La verdad que creo que ha sido de las de las sensaciones más perras que he sentido en mi vida...En el teatro me gané mi nombre simplemente como individuo", señaló. "Si me abrieron las puertas de esta forma, sería loquísimo de mi parte no quedarme en un lugar donde me siento tan cómoda".

Jesse no se quedará atrás. Él mismo está por incursionar en otra importante industria. "Habrá un poquito más de noticias, pero estoy trabajando en la música de una película", señaló al respecto.