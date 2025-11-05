logo pulso
Foto del día: Peligro latente

Foto del día: "Peligro latente"

Joe Keery anuncia concierto en México en el Pepsi Center WTC

El actor y músico Joe Keery, conocido por Stranger Things, se presentará en concierto en México

Por El Universal

Noviembre 05, 2025 05:31 p.m.
A
Joe Keery anuncia concierto en México en el Pepsi Center WTC

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- DJO, el proyecto musical del actor y músico Joe Keery, famoso por interpretar a Steve en la serie de Netflix "Stranger Things", llegará a México como parte de su gira internacional.

El concierto se llevará a cabo el 25 de marzo del próximo año en el Pepsi Center WTC de la Ciudad de México. La preventa Citibanamex será el 6 de noviembre a las 11:00 horas, mientras que la venta general iniciará el 7 de noviembre a través de Ticketmaster y las taquillas del recinto.

Bajo el nombre artístico DJO (pronunciado "Joe"), el actor estadounidense ha logrado consolidarse como una de las figuras más destacadas del pop alternativo. Su música ha ganado popularidad en plataformas como TikTok, donde su sencillo "End of Beginning" se volvió viral gracias a videos nostálgicos y motivacionales.

El estilo musical de DJO mezcla el synth-pop, la psicodelia y los sonidos retro de los años 80, con influencias que van desde Tame Impala hasta Mac DeMarco. Su propuesta se caracteriza por letras introspectivas, melodías atmosféricas y una estética visual inspirada en lo analógico.

¿Quién es Joe Keery?

Joseph David "Joe" Keery nació el 24 de abril de 1992 en Newburyport, Massachusetts, Estados Unidos. Estudió actuación en la Escuela de Teatro de la Universidad DePaul, graduándose en 2014.

Antes de alcanzar la fama, participó en comerciales de marcas como KFC y Domino´s Pizza, y tuvo papeles menores en series como "Chicago Fire" (2012) y "Empire" (2015). Su debut en cine fue con la película "Henry Gamble's Birthday Party" (2015).

El éxito llegó en 2016, cuando fue elegido para interpretar a Steve Harrington en "Stranger Things", convirtiéndose en uno de los personajes más queridos de la serie.

La faceta musical de DJO

Joe Keery debutó como DJO en 2019 con el álbum "Twenty Twenty", seguido por "DECIDE" (2022) y su más reciente producción "The Crux" (2025).

Cada disco ha mostrado una evolución en su sonido, combinando beats psicodélicos, sintetizadores envolventes y una estética marcada por la nostalgia.

Con su próximo concierto en México, DJO promete una experiencia musical inmersiva, donde sus fans podrán disfrutar de un show visual y sonoro que combina arte, introspección y energía ochentera.

