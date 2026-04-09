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JOHN FOGERTY LLEGA AL METRO DE CDMX

Por El Universal

Abril 09, 2026 03:00 a.m.
A
JOHN FOGERTY LLEGA AL METRO DE CDMX

En medio del bullicio cotidiano de la Ciudad de México, la figura de John Fogerty ahora también forma parte del paisaje urbano. Tras su concierto en el Auditorio Nacional, el pasado 29 de septiembre, el músico estadounidense ahora será homenajeado con una exposición fotográfica en el Metro.

A través de imágenes personales y de archivo, el legado del integrante del Salón de la Fama del Rock & Roll queda capturado en una muestra que busca acercar su historia a los usuarios del transporte público y conectar con nuevas generaciones.

Durante la inauguración, el periodista Óscar Sarquis destacó que el rock no solo se trata de hacer ruido, sino de construir vínculos con el público.

"Los rockanroleros de verdad están en contacto con su público, de él se nutren y a él se deben. Y ese es el ejemplo que nos ha dado John Fogerty", expresó.

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La exposición también llega en un momento significativo para el músico, quien recientemente recuperó los derechos de sus canciones, un hecho que refuerza su legado artístico y personal.

El autor de "Have You Ever Seen the Rain" también deja huella en su familia. Sus hijos Shane, Tyler y Kelsy Fogerty continúan su camino musical reinterpretando clásicos de Creedence Clearwater Revival, manteniendo viva la esencia del rock que marcó a varias generaciones.

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