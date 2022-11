Johnny Depp estaría en el desfile de Rihanna

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 3 (EL UNIVERSAL).- Hace unos días corrió como pólvora la noticia de Ángela Aguilar debutaría como modelo, nada más y nada menos que desfilando en lencería para el show "Savage x Fenty" organizado por Rihanna, dueña de la marca. Pero, ahora ha trascendido que no sólo la menor de la dinastía mexicana está invitada a este evento, también el actor Johnny Depp tendrá una destacada participación.

De acuerdo con el sitio TMZ, el protagonista de "Piratas del Caribe" fue fichado por la cantante de Barbados para formar parte del show, no como modelo, sino como invitado musical. El sitio aseguró que "Riri", como es llamada de cariño, preparó un número especial para Depp, incluso éste ya habría sido grabado y según los que pudieron presenciarlo es muy "cool y chic".

Como era de esperarse y tras los problemas legales en los que vio involucrado el actor, luego de que su ex Amber Heard asegurara que la violentó durante su relación, los usuarios de las redes sociales no se quedaron callados y cuestionaron la decisión de Rihanna, pues a pesar de que Depp salió bien librado, no creen que sea una buena idea incluirlo.

"Rihanna no puede hablar en serio. Con todos los hombres guapos y sin problemas que hay en Hollywood, ¿Y Johnny Depp es el que más le atrae?", "Savage x Fenty ya es un fracaso. Sumar a Johnny Depp a la mezcla es solo otro ejemplo de lo lejos de la realidad que está Rihanna", "Todavía estoy tratando de entender por qué Rihanna elegiría correr este riesgo y presentar a Johnny Depp en el Show de Savage X Fenty. Ella sabe que eso va a causar mucha indignación", "Que Rihanna invite a Johnny Depp a su show es jodidamente raro. Ni un solo multimillonario en este planeta tiene decencia y lamentablemente ella sigue la tendencia", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Hasta el momento la también empresaria no se ha pronunciado al respecto y sólo queda esperar al próximo 9 de noviembre, día en que se transmitirá el evento vía streaming, para saber de qué se trata todo.