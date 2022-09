Johnny Depp se liga a su abogada, Joelle Rich

Johnny Depp, cuando en Inglaterra tuvo su juicio acusado por difamación, no lo ganó, pero sí generó el mayor tesoro: el amor de la abogada que lo representó y con quien ahora se confirma una relación sentimental.

Y aunque muchos fans soñarían con el cuento de hadas donde la estrella de Hollywood compartiría sentimientos con Camille Vasquez, su litigante en Estados Unidos, la historia no es así, pues el histrión encontró el amor al lado de la letrada Joelle Rich. “Tienen una química increíble”, confirmó una fuente cercana, aunque según el portal “People” no se trata de nada serio, las acciones de Joelle dictan lo contrario, ya que, al acabar el juicio en Reino Unido, ya no tenía motivo para seguir el litigio en la Unión Americana.