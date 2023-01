Johnny Depp tendría mal comportamiento en rodaje de su nueva película

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 4 (EL UNIVERSAL).- Luego de que Johnny Depp estuviera en el ojo público tras el pleito legal contra su exesposa Amber Heard, su carrera parecía despegar poco a poco, sin embargo, un nuevo escándalo rodea al protagonista de "Piratas del Caribe", pues fue acusado de tener malos comportamientos durante el rodaje de su nueva película. El famoso encarnará al rey Luis XV en la cinta "Jeanne Du Barry" que está dirigida por la cineasta francesa Maïwenn.

Pese a que de momento las grabaciones se encuentran en etapa de posproducción, la película ya tomó interés de algunos fanáticos tras enterarse que Depp, luego de estar tres años alejado de la pantalla grande, formará parte del elenco.

De acuerdo con medios internacionales la nueva polémica que encabeza la estrella de Hollywood es debido a diferencias con la directora. Un periodista francés reportaría que Depp tuvo discusiones en el set por los horarios de grabación, pues aunque el equipo se encuentra listo para grabar desde temprano, el actor llegaría horas después.

"Depp es un excelente actor una vez que llega al set, excepto que a veces el equipo está listo a las 6 de la mañana para grabar y él no está. Entonces, Maïwenn se enfadaba y al día siguiente era ella la que no asistía. Una locura", expresó el comunicador. Precisamente la dinámica generaría una relación tensa entre ellos: "discutían constantemente", agregó. Hasta el momento, el ex de Amber no ha salido a dar declaraciones el respecto.