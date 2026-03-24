José Ángel Bichir reaparece tras caída por crisis de salud mental

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 24 (EL UNIVERSAL).-

en redes sociales después de haber sufrido una caída derivada de una

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, el actor de 38 años aparece con buen semblante en unapara atender las secuelas que tuvo tras la caída que tuvo desde un tercer piso el pasado 13 de marzo.Lainformó entonces que el actor mexicano sufrió unaque derivó en un accidente, luego de caer por una ventana; el incidente ocurrió en la Ciudad de México. A través de un comunicado oficial, sus familiares aclararon que el incidente no fue un acto voluntario ni una decisión consciente."José Ángel. José Ángel. José Ángel enfermó. Y en su, cayó", señala el documento difundido a medios, en el que también explican que el actor atravesaba "una crisis profunda" en medio de un contexto emocional complejo.De acuerdo con el posicionamiento, elrecibióy estuvo acompañado por su familia en todo momento.La familia de José Ángel agradeció las muestras de apoyo y preocupación del público, y aprovechó el mensaje para hacer un llamado a visibilizar lacomo parte fundamental del bienestar integral, insistiendo en que atravesar unano convierte a una persona en un peligro, sino en alguien que requiere ayuda, contención y comprensión.es un actor mexicano, integrante de una de las dinastías más reconocidas del cine y la televisión en México. Ha participado en cine, series y teatro, con proyectos como "", "El club de los idealistas" y "Sexo, pudor y lágrimas 2", entre otros, consolidando una carrera que combina. Desde joven ha estado vinculado al medio artístico, siguiendo los pasos de su familia.Latiene su origen en el matrimonio entre el directory la actriz. De esta unión nacieron los tres pilares de la familia: Odiseo, Demián y Bruno Bichir, quienes se consolidaron como referentes del cine, teatro y televisión en México gracias a su versatilidad y formación académica.Mientras que Demián alcanzó reconocimiento internacional con una, sus hermanos han mantenido carreras sólidas en la escena nacional. Actualmente, el legado continúa con(hijo de Odiseo), quien representa a la nueva generación de actores de este influyente clan artístico.Los Bichir pidieronpara acompañar eldel actor, al tiempo que expresaron su deseo de que este momento contribuya a generar mayor conciencia sobre la importancia de hablar abiertamente de la