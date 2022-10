José Eduardo Derbez habla sobre la recuperación de su papá

A-AA+

Aunque el proceso de recuperación de Eugenio Derbez será muy largo, el comediante no se ha dado por vencido y ya ha mostrado algunos pequeños avances, sobre todo en su estado de ánimo, pues a pesar de sigue sintiendo mucho dolor el comediante ha decidido ponerle humor a su situación

"Sí le sigue doliendo bastante, pero en los últimos días ya ha mejorado mucho de su humor, porque últimamente ya andaba bajoneado, pero es normal porque está encerrado, va mejor de humor, ya se avienta chistes para que veas", declaró José Eduardo Derbez.

El joven actor también compartió que mantiene comunicación constante con su famoso padre, ya sea por teléfono, videollamadas o simples mensajes de texto, pues quiere estar muy al pendiente de su estado de salud.

"Cuando hablo con él, platicamos de cómo va su día, cómo se ha sentido y se acabó. Diario hablamos por lo menos un mensajito sí nos mandamos, no hacemos zoom porque luego está desarreglado, pero sí por Whats(app)", agregó.

Hasta ahora no se sabe el tiempo en el que Eugenio podrá recuperar su normalidad, lo que es un hecho es que los doctores le han recomendado mucho reposo; sin embargo, José Eduardo no pierde la esperanza que su papá pueda verlo en el estreno de su nueva obra, "La clase", que inicia presentaciones el próximo 23 de octubre en el Teatro México del Centro Teatral Manolo Fábregas.

En esta divertida comedia, el hijo de Victoria Ruffo interpretará a un joven introvertido e inseguro que tiene una fuerte ruptura matrimonial, por lo que decide contratar a un profesor que le enseñe técnicas de seducción.