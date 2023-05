Juan Osorio enfrenta denuncia por presunta violencia familiar

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 11 (EL UNIVERSAL).- Aunque su relación con la joven actriz Eva Daniela es lo que ha mantenido a Juan Osorio en medio de la polémica, ahora el famoso productor enfrenta un nuevo escándalo, pues recientemente se ha dado a conocer que fue denunciado por su exesposa, Emireth, por presunta violencia familiar.

Hasta este jueves se desconocen los detalles del caso; sin embargo, en un reciente encuentro con los medios, Osorio decidió hacer frente a esta situación y no sólo negó las acusaciones en su contra, sino que explicó cómo se siente al respecto.

Como el proceso sigue su curso, Juan evitó dar cualquier tipo de información, lo que sí aclaró es que ya ha tomado cartas en el asunto y se está defendiendo: "Estoy en ese asunto, como comprenderás no puedo hablar al respecto, hasta que no tenga una resolución. (Sí me sorprendí) ustedes me conocen, yo no soy así, Obviamente nunca sabemos cómo reaccionan las personas, pero vamos a esperar a ver qué dicen mis abogados", dijo en declaraciones publicadas por el reportero Eden Dorantes en su canal de YouTube.

Lo que más le ha llamado la atención de su propio caso, es que la denuncia fue hecha siete años después de que diera por terminado su matrimonio con Emireth, por lo que cree que podría tener otro tipo de intenciones: "Esto tiene otro trasfondo, pero esas cosas no se mencionan hasta que no se termina el juicio. Ya hay cita para una audiencia y en cuanto pase ya les informaré", agregó.

Asimismo, fue tajante al asegurar que se encuentra completamente tranquilo pues el que "nada debe, nada teme": "Yo me siento muy tranquilo, les agradezco que se interesen, pero en el momento en que pase algo, lo que sea, lo daré a conocer, yo no me escondo. Lo que sí me deja tranquilo es que saben cómo soy, de años. Me extraña muchísimo (la denuncia) pero no me sorprende. Hay personas que tienen ese tipo de reacciones", finalizó.

Emireth y el productor de Televisa se conocieron hace más de una década, cuando ella se graduó como actriz del CEA, en ese momento comenzaron una relación y en 2006 contrajeron nupcias.

El matrimonio, aparentemente, iba viento en popa; sin embargo, una década después de haberse casado, sorprendieron con la noticia de su separación y divorcio. De acuerdo con la actriz, los motivos de la ruptura fueron una presunta infidelidad por parte de Osorio; algo que posteriormente habría sido confirmado por Niurka, quien aseguró que ella fue la tercera en discordia.