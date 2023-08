Juez fija para el 9 de octubre el nuevo juicio al rapero YNW Melly por 2 asesinatos en EEUU

MIAMI (EFE).- Un juez del sur de Florida (EE.UU.) fijó este viernes en una audiencia la fecha del 9 de octubre para juzgar de nuevo al rapero YNW Melly por el asesinato a tiros de dos amigos suyos en 2018, tras declararse nulo el primer juicio debido a la falta de acuerdo por parte del jurado, informaron medios locales.



Los 12 miembros del jurado no pudieron llegar en julio pasado a una decisión en las deliberaciones sobre si el rapero, cuyo nombre real es Jamell Demons, es culpable o no de las muertes de Anthony Williams, de 21 años, y Christopher Thomas Jr., de 19, en la ciudad de Miramar en octubre de 2018.

Williams y Thomas Jr. murieron en un hospital de la citada ciudad, en el condado de Broward, al norte de Miami, a causa de heridas de bala.

El juez encargado del caso, John Murphy III, pidió entonces al jurado que siguiera deliberando, al encontrarse en un punto muerto, pero les resultó imposible alcanzar un acuerdo en una tercera deliberación, recogió hoy el canal Local 10 News.

Por ello, el juez Murphy III declaró nulo el juicio y disolvió el jurado, tras agradecerle su servicio.

YNW Melli, hoy de 24 años, que fue detenido en octubre de 2019 por dos cargos de asesinato en primer grado y ha permanecido preso en una cárcel de Broward sin derecho a fianza, se declaró no culpable de las acusaciones.

La Fiscalía, que pedía la pena de muerte para el detenido, alegó que Demons, Williams y Thomas iban en un vehículo conducido por Cortland Henry, conocido como YNW Bortlen, después de una sesión de grabación cuando el primero disparó a los otros dos pasajeros.

Después trató de hacer creer que habían sido disparados desde un vehículo en marcha que se dio a la fuga, pero las pruebas periciales de balística muestran que ambos fueron tiroteados desde el interior del auto, según los fiscales.

La defensa de Demons alegó que el rapero estaba durmiendo cuando sucedieron los hechos y culpó a Henry de los dos asesinatos.

Cortland Henry, quien llevó a Williams y Thomas Jr. al hospital el día que fueron tiroteados, está acusado como cómplice y es juzgado por separado.

Los fiscales sostienen que el tiroteo fue parte de una acción de pandillas, mientras que la defensa argumenta que esa afirmación carece de credibilidad porque Demons y las víctimas eran amigos cercanos y, además, el arma del crimen nunca apareció.

YNW Melly publicó en enero de 2019 su disco de estudio "We All Shine" y se aprestaba a iniciar su primera gira nacional.

Después de los asesinatos la atención se centró en la letra de "Murder on My Mind", el tercer sencillo de su mixtape "I Am You" (2018), en el que se relata un homicidio no intencional.