Jueza concede que Coco Levy continúe su proceso en libertad

A-AA+

Más que dinero o alguna compensación, Danna Ponce busca justicia y, según palabras de su abogado, Edgar Adaya, por ahora quedó satisfecha con la resolución de la primera audiencia, donde se vinculó a proceso a Coco Levy, acusado de abuso sexual por parte de la actriz.

"Estamos contentos pero no del todo, porque la juez quitó la agravante que consistía en que la pena privativa de la libertad aumenta, toda vez que los hechos ocurrieron dentro de un centro de trabajo principalmente.

"Segunda, porque el señor Levy aprovechó los medios y circunstancias de su empleo para cometer este hecho, donde había cierta subordinación con la víctima", dijo Edgar Adaya, representante legal de Danna.

A pesar de este resultado, a la salida de la audiencia Danna no quiso dar declaración alguna. Su abogado señaló que el proceso es muy pesado y difícil para la actriz y que este martes se movieron muchas emociones para ella. Aún así, dijo, ella está contenta con la decisión de la juez que lleva su caso.

El abogado explicó que, a pesar de que el Ministerio Público pidió la prisión preventiva justificada, la juez a cargo de este caso decidió que Coco Levy podía llevar su proceso en libertad, debido a que no advirtió que hubiera datos de prueba suficientes para aplicar esta medida.

Lo que sí impuso fue una firma periódica quincenal ante la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares, además de prohibirle al imputado acercarse a la víctima y de fijar tres meses de investigación complementaria.

Será hasta enero cuando la investigación se cierre y el MP decida formular acusación o no.

Adaya comentó que esta audiencia era sólo para decirle al imputado quién y de qué se le acusaba y de vincularlo a proceso. En el lapso de los tres meses que quedan de investigación complementaria, el abogado no descarta un acercamiento por parte del equipo legal del demandado para buscar una salida alterna, como un acuerdo reparatorio, un proceso abreviado, o una suspensión condicional del proceso.

Antes de entrar a la audiencia Levy se dijo tranquilo y con una actitud positiva, pero a la salida el hijo de Talina Fernández expresó que el que se realice un proceso le dará la oportunidad a él de ser escuchado, porque asegura que es inocente y cuenta con el apoyo de su famosa madre.