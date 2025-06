Julián Gil revela que fue víctima de abuso sexual: "Ahora sé que me han violado"

El actor Julián Gil sorprendió al abordar un tema que, aunque poco visibilizado, ha generado debate en los últimos años: el abuso sexual hacia los hombres. Y es que, aseguró que él mismo fue víctima de este tipo de agresiones.

Hasta ahora, Gil había mantenido en completo hermetismo esta parte de su vida; sin embargo, fue en una conversación durante el reality "Secretos de pareja" donde decidió romper el silencio.

Ahí, compartió a sus compañeros Poncho de Nigris, Fernando Schoenwald y Bernardo Flores, que no se trató de un solo caso aislado, sino que fue agredido en distintas ocasiones y por distintas mujeres.

Aunque no dio mayores detalles, señaló que a lo largo de su vida tuvo encuentros sexuales en los que expresó abiertamente que no quería participar.

"En más de una ocasión he estado en situaciones en donde he dicho que no quería, ellas sabiendo que no quería, y terminé teniendo relaciones", dijo

El también conductor explicó que, aunque en su momento no dimensionó lo que vivía, hoy reconoce la verdad de lo que le pasó.

"Ahora, cuando yo analizo todo el tema pienso que me han violado. En ese momento dije: 'Sí, estuvo cool, pero sí fui violado'".

Asimismo, reconoció que si no había hablado abiertamente del tema es porque estos episodios suelen ser minimizados cuando las víctimas son del género masculino, además de la cultura machista que impera en la sociedad latina.

"Los hombres latinos somos muy machistas para reconocerlo, pero desde el momento en el que decimos que no, que estamos borrachos, ya es una violación, lo haga quien lo haga", agregó.

De acuerdo con el artículo 260 del Código Penal Federal, "comete abuso sexual quien ejecute en una persona, sin su consentimiento, un acto sexual".

Pero esta no es la única ocasión en la que Gil ha abordado situaciones complicadas que le han tocado vivir; recientemente dio detalles sobre la relación que mantuvo con Marjorie de Sousa, su expareja y con quien sostuvo un pleito legal por la custodia de su hijo menor, a quien no ha podido ver en años.