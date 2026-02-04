logo pulso
Julio Iglesias en la mira por investigación migratoria

El Ministerio de Asuntos Exteriores abre inspección sobre condiciones laborales en casa de Julio Iglesias

Por El Universal

Febrero 04, 2026 08:28 p.m.
A
Julio Iglesias en la mira por investigación migratoria

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 4 (EL UNIVERSAL).- Julio Iglesias vuelve a estar en la mira de las autoridades. Luego de que el caso por presunto abuso sexual en su contra fuera archivado, el cantante está siendo investigado, ahora por un tema migratorio.

De acuerdo con la prensa española, El Ministerio de Asuntos Exteriores abrió una inspección administrativa tras detectar posibles irregularidades con el visado de algunas de extrabajadoras dominicanas.

Según información publicada por elDiario.es, en 2021, Iglesias envió una carta al entonces cónsul de España en República Dominicana, Pablo Gómez de Olea, solicitando visas Schengen (espacio de la Unión Europea) para varias de sus empleadas, con el fin de que lo acompañaran a España y realizaran labores domésticas en su casa de Málaga.

En el escrito, el cantante señalaba que las empleadas "atenderían a su familia" y se comprometía a cubrir alojamiento, alimentación, seguro médico y otros gastos derivados de su estancia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Sin embargo, tres de las trabajadoras aseguraron que esas promesas no se cumplieron, pues tuvieron que trabajar en condiciones poco dignas.

"Sin contrato ni alta en la Seguridad Social, jornadas de más de 12 horas y con salarios de apenas 350 euros mensuales", dijeron al medio español.

También señalaron que eran conscientes de que los visados no se ajustaban plenamente a la normativa laboral española para el tipo de trabajo que realizaban.

La investigación, según las autoridades, se centra en el proceso administrativo de concesión de las visas. El caso continúa abierto y aún no se ha determinado si derivará en responsabilidades administrativas o legales.

Hace tan solo unas semanas, el intérprete de "Me va, me va" fue el blanco del escándalo, cuando dos excolaboradoras lo acusaron de abuso y acoso sexual, entre otros delitos. El cantante negó las acusaciones y, al final, la Fiscalía decidió archivar la denuncia por falta de jurisdicción.

