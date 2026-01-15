logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Estreno mundial de la cuarta temporada de Bridgerton

Fotogalería

Estreno mundial de la cuarta temporada de Bridgerton

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

JULIO IGLESIAS YA PREPARA SU DEFENSA

Por El Universal

Enero 15, 2026 03:00 a.m.
A
JULIO IGLESIAS YA PREPARA SU DEFENSA

La revista "¡Hola!" señala que ya pudo contactar a Julio Iglesias, acusado, por dos de sus exempleadas, del presunto delito de agresión sexual y, si bien, el cantante no quiso dar ninguna declaración concreta, informó que ya está asesorándose legalmente para defenderse.

Ayer, martes 13 de enero, se dio a conocer una investigación que, durante tres años, se encargó de reunir los testimonios de 15 extrabajadores del cantante español, quienes habrían atestiguado los abusos cometidos al interior de sus mansiones, ubicadas en Punta Cana, Bahamas y España.

De ese momento, la gran incógnita era cuál era la postura de Iglesias y, si bien, el español ni su equipo han publicado un comunicado oficial, el cantante respondió a "¡Hola!", luego de su insistencia por contactarlo.

La revista de sociales informó que Iglesias expresó que aún no es el momento preciso para hablar, ya que necesita de asesoría legal para poder hacerlo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


De acuerdo a lo dicho, el cantante de "Con la misma piedra" dijo tener la convicción de que todo se aclarará.

Las acusaciones señalan que dos mujeres, una que trabajaba en las tareas domésticas de las propiedades de Iglesias y, otra, que era su terapeuta, fueron agredidas sexualmente, luego de que, presuntamente, el cantante las coaccionara para realizar actos sexuales sin su consentimiento. 

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Timothy Busfield comparece en corte por acusaciones de abuso infantil
    Timothy Busfield comparece en corte por acusaciones de abuso infantil

    Timothy Busfield comparece en corte por acusaciones de abuso infantil

    SLP

    El Universal

    El actor Timothy Busfield se presentó ante la corte de Nuevo México por cargos de abuso infantil

    John Mellencamp Anuncia Gira de Conciertos con Sean Penn en Tráiler Exclusivo
    John Mellencamp Anuncia Gira de Conciertos con Sean Penn en Tráiler Exclusivo

    John Mellencamp Anuncia Gira de Conciertos con Sean Penn en Tráiler Exclusivo

    SLP

    AP

    Sean Penn y John Mellencamp se unen para llevar la música del rockero a anfiteatros en una gira imperdible.

    Fiscales españoles investigan acusaciones de agresión sexual contra Julio Iglesias
    Fiscales españoles investigan acusaciones de agresión sexual contra Julio Iglesias

    Fiscales españoles investigan acusaciones de agresión sexual contra Julio Iglesias

    SLP

    AP

    Las acusaciones de agresión sexual a empleadas en el Caribe ponen a Julio Iglesias en el centro de la polémica.

    Blackpink revela fecha de lanzamiento de su tercer miniálbum Deadline
    Blackpink revela fecha de lanzamiento de su tercer miniálbum Deadline

    Blackpink revela fecha de lanzamiento de su tercer miniálbum 'Deadline'

    SLP

    El Universal

    Blackpink comparte detalles sobre su próximo proyecto musical 'Deadline', un miniálbum que promete sorprender a sus seguidores.