Junior H se disculpa por interpretar narcocorridos en concierto de Zapopan

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 5 (EL UNIVERSAL).- Después de días de polémica y una multa de 33 mil pesos, Junior H se pronunció sobre lo sucedido en su última presentación en Zapopan, donde, a pesar de las recomendaciones de estatales, interpretó narcocorridos.

A través de un comunicado que publicó en sus redes sociales, el joven cantante aseguró que lo sucedido en el escenario de las Fiestas de Octubre no fue planeado; y es que, dijo, se dejó llevar por el momento.

"Durante mi pasada presentación en Guadalajara, con la emoción y el impulso sobre el escenario, interpreté temas que en el contexto actual no son adecuados", escribió.

El tema al que se refiere es "El Azul", mismo que alude al líder del Cártel de Sinaloa.

Asimismo, Junior ofreció disculpas a las autoridades, sus fans y los asistentes al evento, y aseguró que su intención no es generar polémica, sino seguir compartiendo su música con respeto y responsabilidad.

"Con profundo respeto hacia las autoridades de Jalisco, ofrezco sinceras disculpas y reitero mi compromiso de componer canciones que hablen de amor y corazones rotos".

Entre las acciones que el Gobierno municipal implementó en contra del artista se encuentra un veto temporal; es decir, que Junior H no volverá presentarse en Zapopan.

Ahora, en el mismo comunicado, el intérprete de "La Durango", pidió apoyo a las autoridades para que pueda llevar a cabo el concierto que tiene programado en Jalisco.

"Deseando contar con su apoyo para la próxima presentación dentro del estado de Jalisco como parte de mi gira 'México en Lágrimas Sad Boyz Tour 2025'", finalizó.

Hasta la fecha, ni el gobernador del estado, Jesús Pablo Lemus, ni el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, se han pronunciado al respecto.