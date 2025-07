Justin Bieber anuncia su nuevo álbum 'Swag'

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Después de 4 años sin nuevas grabaciones, el cantante Justin Bieber vuelve a la escena musical con su nuevo álbum "Swag". Alrededor de Estados Unidos han aparecido diversos promocionales con la imagen y la lista de canciones.

A través de su cuenta de Instagram, Bieber ha compartido fotografías anunciando el próximo lanzamiento de su nuevo material discográfico, motivo por el que los fans han expresado su emoción por escucharlo pronto.

¿Cuáles y cuántas canciones traerá el álbum "Swag" de Justin Bieber?

En los promocionales del álbum "Swag", exhibidos alrededor del mundo, se reveló que el nuevo álbum tendrá 20 canciones en total. Sin embargo, se desconoce si incluirá colaboraciones con otros artistas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los nombres de las canciones son:

All I can take

Daisies

Yukon

Go baby

Thing you do

Butterflies

Way it is

First place

Soulfoul

Walking Away

Glory voice memo

Devotions

Dadz love

Therapy Session

Sweet spot

405

Zuma house

Too long

Forgiveness

Aún, se desconoce si Justin Bieber se separará de los ritmos pop en esta nueva etapa musical; sin embargo, es posible que, al igual que en el disco "Justice" (2021), incluya influencias de R&B y música electrónica.

¿Cuándo se estrena el nuevo álbum "Swag" de Justin Bieber?

De acuerdo con información de The Hollywood Reporter, el cantante de pop estrenará su esperado séptimo álbum este viernes 11 de julio. Sin embargo, fans en redes sociales han especulado que podría salir este jueves por la noche.

El intérprete de "What do you mean?" no ha revelado oficialmente la fecha de lanzamiento de su nuevo disco. Sin embargo, es posible que se lance a la brevedad por la promoción que se le está dando en redes sociales y en otros medios.

En sus redes sociales, Justin Bieber ha demostrado su emoción junto a los fans que esperan ansiosamente el lanzamiento de su nuevo álbum "Swag", el cual promete mostrar el lado más parental de la estrella.