KARIME, CASUAL Y SOFISTICADA
KARIME PINDTER, CONOCIDA POR SU ESTILO ATREVIDO Y SU AMOR POR LA MODA, ASISTIÓ AL EVENTO DE LA FÓRMULA 1 EL FIN DE SEMANA CON UN LOOK QUE COMBINÓ LO MEJOR DEL ESTILO CASUAL Y SOFISTICADO. SU ELECCIÓN FUE UNA CHAMARRA DE CUERO CON CORTE OVERSIZE Y UN EFECTO DESGASTADO QUE LE DIO UN TOQUE VINTAGE Y RELAJADO, IDEAL PARA LA OCASIÓN.
LA INFLUENCER SABE CÓMO USAR ESTA PRENDA CLÁSICA DE UNA MANERA MODERNA Y EN TENDENCIA, OFRECIENDO UNA INSPIRACIÓN PERFECTA PARA QUIENES BUSCAN AGREGAR UN TOQUE DE PERSONALIDAD A SU GUARDARROPA.
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EFE
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