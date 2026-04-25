karol G LANZA ´DESPUÉS DE TI´
Karol G ha lanzado ´Después de ti´, un tema junto al vocalista de la banga Cigarettes After Sex, Greg González, que presentaron durante su actuación en el festival Coachella.
El tema ´Después de ti´, que ya está disponible en todas las plataformas, es una balada que reflexiona sobre la pérdida y el duelo.
La artista colombiana y Greg Gonzalez presentaron la canción por primera vez en Coachella en la primera de sus dos actuaciones.
El lanzamiento coincide con el anuncio de ´Viajando por el Mundo TropiTour´, la gira mundial de la artista con la que visitará a su Colombia natal, España, Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Brasil, Perú, Chile, República Dominicana, Costa Rica, Italia, Francia, Alemania, Polonia, Países Bajos, Ecuador, Portugal y Puerto Rico.
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´Viajando por el Mundo TropiTour´ comenzará el próximo 24 de julio en el estadio Soldier Field de Chicago y culminará exactamente un año después en el estadio San Siro de Milán (Italia).
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