Camerino

KAROL G LANZA ´LA PREMIERE´

Por EFE

Diciembre 12, 2025 03:00 a.m.
A
KAROL G LANZA ´LA PREMIERE´

La colombiana Karol G ha lanzado en Youtube ´La PremiEre´, un especial de televisión que forma parte del universo de su último álbum ´Tropicoqueta´ y que se emitió este fin de semana en televisiones de cuarenta países.

´La PremiEre´, producida por Bichota Films de la cantante, fue rodado en Ciudad de México, Cartagena, Los Ángeles y Medellín y este fin de semana se pudo en una veintena de televisiones.

El proyecto nació como un sueño de la cantante colombina de rendir tributo a las vedettes latinas y con el objetivo de reunir a público familiar frente a la televisión, como antiguamente.

Dirigido por Carolina Giraldo, Pedro Artola y Stillz, el especial incluyó ´Dile Luna´ junto a Eddy Lover, ´Coleccionando Heridas´ con Marco Antonio Solís, y ´FKN Movie´ con Mariah Angeliq, además de apariciones especiales de La Tigresa del Oriente y la vedette brasileña Valeria Valensa. 

