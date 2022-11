Katherine Heigl, de villana a heroína, cumple 44 años

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 24 (EL UNIVERSAL).- Durante años se ha hablado de la mala fama de Katherine Heigl, se le ha acusado de ser una de las actrices más caprichosas de Hollywood y la han incluido en la lista negra de actrices canceladas; sin embargo, recientemente Ellen Pompeo reconoció que Heigl solo es una víctima de las circunstancias.

Katherine Heigl nació el 24 de noviembre de 1978. Ella saltó a la fama gracias a su papel de Izzie Stevens en la longeva serie "Grey's Anatomy", aunque ya contaba con una carrera de modelo así como de actriz en películas de los años noventa.

Su rostro angelical le permitieron ganar papeles en comedias románticas y en 2005 cobró notoriedad por su participación en la serie de la ABC con la cual incluso ganó un Emmy como mejor actriz secundaria en serie dramática.

Parecía tenerlo todo, pero Katherine Heigl hizo algo que no estaba bien visto en ese momento y denunció las condiciones de trabajo a las que eran obligados los actores de la serie protagonizada por Pompeo, que incluía jornadas de 17 horas y de tratos "crueles" hacia los actores.

Eso y su total rechazo a recibir otro Emmy fueron motivos suficientes para que productores y directores la cancelaran y le crearan una fama de problemática, situación que casi la manda a la senda del olvido.

Sin embargo, la reivindicación llegó hace apenas unas semanas cuando Ellen Pompeo reconoció que Heigl tenía toda la razón y que era una actriz adelantada a su tiempo al denunciar y alzar la voz cuando algo no es correcto.

Durante su podcast "Tell Me With Ellen Pompeo" aseveró: "recuerdo que Heigl dijo algo en un talk show sobre la horas locas que estábamos trabajando. Y tenía razón al cien por cien (...) Si lo hubiera dicho ahora, sería una heroína absoluta. Pero se adelantó a su tiempo. Hizo unas declaraciones sobre nuestros horarios, y por supuesto, la reacción fue criticar a una mujer y llamarla desagradecida".

¿La declaración de Pompeo llegó tarde? Tal vez sí, pero no todo es su responsabilidad, sino de todo el elenco y la producción que prefirieron callar que darle la razón a Heigl, quien ha logrado participar nuevamente en proyectos como "Fear of rain" (2021), "Unforgettable" (2017) además de las series 'Firefly lane' y 'Suits'.

Al de cumplir 44 años, Heigl podría regresar al sendero del éxito y demostrar que su carrera es como un Ave Fénix que resurge de las cenizas.